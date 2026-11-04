Un posto al sole, le anticipazioni del 5 novembre 2026: Lorenza vuole i soldi per andarsene

Lorenza pretende del denaro per andarsene, Cristina subisce un agguato: trama di Un posto al sole del 5 novembre

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Un posto al sole, le anticipazioni del 5 novembre 2026: Lorenza vuole i soldi per andarsene
Ufficio stampa Rai
Lorenza, Un posto al sole
Cosa chiede Lorenza ai soci? Perché Renato vuole vendere l’appartamento? Che cosa nasconde Marina?

Nuovo appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 5 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 4 novembre 2026

Nella puntata di mercoledì 4 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Roberto, impegnato a sostenere Greta e a dimostrarne l’innocenza, si stupisce dell’insolita comprensione di Marina. Al Caffè Vulcano, il ricatto di Lorenza rappresenta un duro colpo, ma i tre soci riconoscono gli errori commessi con Samuel e Micaela e si preparano ad affrontare il futuro più uniti che mai. Intanto, Mariella scopre che il cane che aveva terrorizzato Alberto è una sua vecchia conoscenza, ma Guido non intende assecondare lo slancio animalista della moglie.

Anticipazione della puntata del 5 novembre 2026

Al Caffè Vulcano, Lorenza chiede ai soci del denaro per andare via: loro dovranno affrontare la sua richiesta. Su Silvia e Michele si abbatte anche la notizia che Renato ha intenzione di vendere l’appartamento che i due hanno in affitto. Cristina subisce un agguato da parte di una giornalista di Radio Golfo, che vorrebbe intervistarla. Intanto Roberto decide di affrontare Scala, mentre Marina è sempre più sotto pressione nel tentativo di tenere nascosto il proprio coinvolgimento.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Anticipazioni di Un posto al sole