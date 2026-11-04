Un posto al sole, le anticipazioni del 5 novembre 2026: Lorenza vuole i soldi per andarsene

Ufficio stampa Rai Lorenza, Un posto al sole

Nuovo appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 5 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 4 novembre 2026

Nella puntata di mercoledì 4 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Roberto, impegnato a sostenere Greta e a dimostrarne l’innocenza, si stupisce dell’insolita comprensione di Marina. Al Caffè Vulcano, il ricatto di Lorenza rappresenta un duro colpo, ma i tre soci riconoscono gli errori commessi con Samuel e Micaela e si preparano ad affrontare il futuro più uniti che mai. Intanto, Mariella scopre che il cane che aveva terrorizzato Alberto è una sua vecchia conoscenza, ma Guido non intende assecondare lo slancio animalista della moglie.

Anticipazione della puntata del 5 novembre 2026

Al Caffè Vulcano, Lorenza chiede ai soci del denaro per andare via: loro dovranno affrontare la sua richiesta. Su Silvia e Michele si abbatte anche la notizia che Renato ha intenzione di vendere l’appartamento che i due hanno in affitto. Cristina subisce un agguato da parte di una giornalista di Radio Golfo, che vorrebbe intervistarla. Intanto Roberto decide di affrontare Scala, mentre Marina è sempre più sotto pressione nel tentativo di tenere nascosto il proprio coinvolgimento.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.