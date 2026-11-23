Silvia e Michele si rendono conto che la loro è un'impresa disperata: trama di "Un posto al sole" del 24 novembre

Ufficio stampa Rai Michele, Un posto al sole

Nuovo appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a raccontare le vicende dei suoi protagonisti nella cornice di Napoli. Ecco le anticipazioni di martedì 24 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 23 novembre 2026

Nella puntata del 23 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Marina apprende con segreta angoscia il dettaglio della borsa femminile che Greta ha ricordato di aver visto in casa di Mori. Ferri informa Damiano della circostanza, ma il poliziotto non sembra prenderla molto sul serio. Delusa dalla reazione di Monica, che non pare intenzionata a comportarsi da madre nemmeno in questo momento drammatico, Serena accompagna Manuela a casa di Maurizio. Qui le due scoprono che in passato l’uomo era molto diverso dalla persona grigia che è diventato negli ultimi anni.

Anticipazione della puntata del 24 novembre 2026

Pur essendo disposti a fare sacrifici economici per trovare un appartamento adatto alle loro esigenze, Silvia e Michele si rendono conto che l’impresa è quasi impossibile. Intanto Damiano ottiene da Lucia Cimmino il via libera per proseguire le indagini sull’omicidio Mori e convoca in commissariato una persona che potrebbe mettere in pericolo Marina. Serena, ormai esausta, fatica a sostenere il fallimentare ruolo di mediatrice fra le donne della famiglia Cirillo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.