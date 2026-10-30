Un posto al sole, le anticipazioni del 2 novembre 2026: la reputazione è compromessa

Ufficio stampa Rai Nunzio, Samuel e Micaela in Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 2 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 30 ottobre 2026

Nella puntata di venerdì 30 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Le indagini sull’aggressione proseguono e i sospetti si concentrano sempre di più su Greta. Marina, intanto, è assalita da un terribile senso di colpa. Di ritorno dalla Sicilia, Renato porta una notizia che avrà conseguenze negative per Silvia e Michele. Uno strappo muscolare offrirà a Nunzio e Rossella l’occasione per chiarirsi e poi prendere importanti decisioni per il futuro.

Anticipazione della puntata del 2 novembre 2026

Al Caffè Vulcano si festeggia lo Día de los Muertos, il Giorno dei morti in salsa messicana, ma una salsa finita nel piatto sbagliato provoca uno spiacevole incidente. L’imprevisto rischia di rovinare la festa e di compromettere anche la reputazione del locale. Intanto, Renato raccoglie le forze per comunicare a Silvia e Michele la sua decisione di vendere la casa. La pm Lucia Cimmino, infine, mette sotto torchio Greta nel tentativo di dimostrarne la colpevolezza.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.