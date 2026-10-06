Un posto al sole, le anticipazioni del 7 ottobre 2026: Micaela spiazza

Ufficio stampa Rai Micaela, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 7 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 6 ottobre 2026

Nella puntata di lunedì 6 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Clara è molto incerta sul futuro del suo matrimonio. Michele è sul punto di prendere una decisione impegnativa riguardo alla sua carriera. Dopo aver aperto reciprocamente i loro cuori e aver dissipato gli ultimi dubbi, Giulia e Luca sembrano finalmente decisi a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Le intemperanze di Renato nel suo ruolo di amministratore portano Raffaele a cercare la complicità di Ornella per arginare lo strabordante cognato.

Anticipazione della puntata del 7 ottobre 2026

Michele affronta l’ultimo giorno in radio, dopo le sue dimissioni, informandone Micaela, che prende una decisione inaspettata. Raffaele è alle prese con la preparazione dei suoi piatti migliori da portare in Sicilia a Franco, Angela e Bianca, ma Renato avrà da ridire su come fare a trasportare tutta quella roba.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 5 ottobre al 9 ottobre 2026.