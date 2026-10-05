Un posto al sole, le anticipazioni del 6 ottobre 2026: Clara è tormentata

Clara è in dubbio sul suo matrimonio, mentre Michele sta per prendere una decisione che cambierà tutto: trama di "Un posto al sole" del 6 ottobre

Ufficio stampa Rai Clara, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 6 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 5 ottobre 2026

Nella puntata di lunedì 5 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Damiano è sempre più in crisi con se stesso e Rosa sembra iniziare a capire qualcosa. Giulia sta per comunicare a Niko e Manuela una bella notizia che riguarda lei e Luca, ma i problemi di Luca sono ormai una realtà quotidiana con cui fare i conti. «Chi è causa del suo mal, pianga se stesso» è la massima che Raffaele dovrebbe tenere più spesso a mente quando scherza con Renato.

Anticipazione della puntata del 6 ottobre 2026

Clara è molto incerta sul futuro del suo matrimonio. Michele è sul punto di prendere una decisione impegnativa riguardo alla sua carriera. Dopo aver aperto reciprocamente i loro cuori e aver dissipato gli ultimi dubbi, Giulia e Luca sembrano finalmente decisi a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Le intemperanze di Renato nel suo ruolo di amministratore portano Raffaele a cercare la complicità di Ornella per arginare lo strabordante cognato.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 5 ottobre al 9 ottobre 2026.