Un posto al sole, le anticipazioni del 3 novembre 2026: Marina brucia di gelosia

La situazione di Greta è delicata ma può contare su Roberto e Marina è costretta a subire: trama di Un posto al sole del 3 novembre

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Ufficio stampa Rai Marina, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 3 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 2 novembre 2026

Martedì 2 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Al Caffè Vulcano si festeggia lo Día de los Muertos, il Giorno dei morti in salsa messicana, ma una salsa finita nel piatto sbagliato provoca uno spiacevole incidente. L’imprevisto rischia di rovinare la festa e di compromettere anche la reputazione del locale. Intanto, Renato raccoglie le forze per comunicare a Silvia e Michele la sua decisione di vendere la casa. La pm Lucia Cimmino, infine, mette sotto torchio Greta nel tentativo di dimostrarne la colpevolezza.

Anticipazione della puntata del 3 novembre 2026

Renato è sul punto di prendere un’importante decisione, destinata ad avere ricadute su Silvia e Michele. Intanto, l’incidente al Caffè Vulcano provoca un’ulteriore frattura tra i membri dello staff e porta Diego ad aprire finalmente gli occhi. Greta si rende conto della delicatezza della propria situazione legale, ma trova un punto fermo in Roberto; Marina, invece, non può fare altro che subire in silenzio la vicinanza fra i due. Alberto si rivolge a Guido e soprattutto a Mariella per risolvere un problema «bestiale».

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.