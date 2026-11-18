Due look, due interpretazioni della femminilità e un grande classico che non delude mai: il nero. Ecco come Michelle Hunziker e Barbara D'Urso hanno conquistato la première di Moulin Rouge

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Barbara D'Urso e Michelle Hunziker alla première milanese di "Moulin Rouge"

Eleganza, mistero e sensualità si incontrano, da sempre, in una nuance d’elezione: per molti il nero è il simbolo della seduzione per eccellenza, ma proprio come per quest’ultima non esiste un solo modo di interpretarlo.

Lo hanno dimostrato per l’ennesima volta Michelle Hunziker e Barbara D’Urso, che in occasione della première milanese del musical Moulin Rouge — e per quale altro spettacolo, altrimenti? — hanno scelto due total black agli antipodi: rigoroso e sartoriale quello della conduttrice italo-svizzera, audace e femminile quello dell’ex volto di Pomeriggio Cinque. Due personalità, due stili e una sola certezza: con il più iconico dei colori neutri non si sbaglia mai.

Michelle Hunziker, l’eleganza sartoriale in versione minimal

Via pizzi, corsetti e silhouette fascianti: Michelle Hunziker ha scelto di sorprendere con un look dalla forte ispirazione sartoriale, puntando tutto sulla raffinatezza del classico completo due pezzi. Il suo outfit era composto da un blazer nero dalle linee fluide, con revers importanti, abbinato ad ampi pantaloni a palazzo che scendevano fluidi fino a coprire quasi completamente le scarpe.

Sotto la giacca c’era un dolcevita, anch’esso ovviamente nero, a restituire un elegante effetto ton sur ton, mentre rompeva il rigore del monocromo una lunga collana con pietre colorate e prezioso ciondolo verde, tra luce e personalità. Hanno infine completato l’insieme una clutch in tinta e la bionda chioma raccolta in uno chignon alto, lasciando il viso completamente scoperto.

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Il risultato? Minimalista, contemporaneo e decisamente chic. Una scelta che dimostra come la sensualità non debba necessariamente passare attraverso capi aderenti o scollature generose: a volte bastano appena un taglio impeccabile e il giusto accessorio.

Barbara D’Urso, pizzo e cuissardes per una sensualità dirompente

Di tutt’altro genere la mise di Barbara D’Urso, che ha preferito interpretare il nero in una versione decisamente più femminile. E provocante: la vediamo in foto con addosso un minidress in pizzo, con le tipiche trasparenze accentuate in prossimità del décolleté e un accattivante orlo smerlato sulle gambe scoperte.

A chiudere il look questa volta troviamo un lungo cappotto dello stesso colore, sfoggiato aperto per lasciar intravedere l’abito e dar vita a un gioco di sovrapposizioni decisamente elegante. Ma sono soprattutto le scarpe a catturare l’attenzione: un paio di cuissardes sopra il ginocchio, dotati di tacco a spillo, che slanciano la figura e aggiungono al tutto una nota particolarmente audace.

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È infine una It-Bag en pendant portata a mano a fare da ciliegina sulla torta, con i capelli biondo miele messi in piega mossi e un make-up super glamour, che sembra richiamare proprio le atmosfere sensuali e un po’ rétro di Moulin Rouge.

Insomma, a prescindere da preferenze e mode passeggere, il nero non è mai una scelta scontata: da una parte abbiamo apprezzato la pulizia delle linee, il gusto sartoriale e l’eleganza sussurrata; dall’altra il romanticismo e la femminilità del pizzo, uniti al carattere deciso degli stivali overknee.

Due interpretazioni lontane, eppure accomunate dalla capacità di trasformare un colore intramontabile in una assoluta dichiarazione di stile. Perché, proprio come sul palcoscenico dell’iconico musical di Broadway, anche nella moda la seduzione è soprattutto una questione di personalità.