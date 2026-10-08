Michelle Hunziker, basta un dolcevita nero per conquistare la scena (e lei lo sa)

IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Michelle Hunziker non ha certo bisogno di abiti appariscenti per farsi notare. Alla presentazione della sua collaborazione con Takko Fashion, la conduttrice ha scelto di affidarsi al capo più rassicurante e versatile del guardaroba autunnale: un dolcevita nero, trasformato in protagonista di un look che gioca tutto sulle proporzioni, sui dettagli e su quell’atteggiamento disinvolto che, nel suo caso, vale quanto un accessorio prezioso.

Michelle Hunziker, il dolcevita nero diventa il suo alleato di stile

Il nero dalla testa ai piedi potrebbe sembrare una scelta fin troppo prevedibile per un evento dedicato alla moda. Eppure, osservando Michelle Hunziker, viene voglia di riconsiderare immediatamente il potenziale di quei capi essenziali che spesso lasciamo nell’armadio in attesa dell’occasione giusta.

Per l’evento di Takko Fashion a Colonia, organizzato in occasione della collaborazione con il marchio tedesco, la conduttrice ha puntato su un total black dall’eleganza rilassata, lontano dalle costruzioni elaborate e dalle silhouette eccessivamente aderenti. Una scelta particolarmente azzeccata considerando il contesto: un appuntamento fashion che celebra una moda accessibile, contemporanea e pensata per accompagnare la quotidianità.

Il punto di partenza è un dolcevita nero a maniche lunghe, dalla linea asciutta e avvolgente, che segue delicatamente il busto senza costringerlo. Il collo alto incornicia il viso, mentre il tessuto dalla finitura opaca e compatta conferisce al capo un aspetto pulito, quasi grafico.

A fare la differenza è l’abbinamento con un paio di pantaloni sartoriali a vita alta, caratterizzati da una gamba ampia e morbida che scende fino alla caviglia. Il contrasto tra il volume della parte inferiore e la vestibilità più aderente del dolcevita crea un equilibrio particolarmente riuscito, valorizzando il punto vita senza rinunciare al comfort.

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A segnare la silhouette interviene una cintura nera con fibbia metallica rettangolare, piccola ma fondamentale per dare struttura all’insieme. Il risultato richiama quel minimalismo sofisticato che ha reso iconici i look degli anni Novanta, reinterpretato però con proporzioni decisamente contemporanee.

E poi ci sono le scarpe, che meritano un capitolo tutto loro. Michelle completa il look con un paio di slingback nere a punta, dal tacco sottile e di altezza contenuta, con una linea che ricorda quella dei mocassini sul davanti. Un modello raffinato, capace di alleggerire visivamente i pantaloni ampi lasciando scoperto il tallone. La finitura lucida della pelle introduce inoltre una piacevole variazione materica rispetto all’opacità dell’abbigliamento.

Dal successo di Zelig 30 all’amore per Giulio Berruti: il momento felice di Michelle Hunziker

L’apparizione all’evento Takko Fashion arriva in un periodo particolarmente intenso per Michelle, impegnata su più fronti tra televisione, progetti nel mondo della moda e vita privata.

Sul piccolo schermo, Michelle è tornata protagonista con Zelig 30, l’edizione celebrativa dello storico programma comico di Canale 5, che la vede alla conduzione accanto ad Ale e Franz. Il debutto ha conquistato 2,31 milioni di spettatori e il 18% di share, confermando l’affetto del pubblico per uno dei format più amati della televisione italiana.

Anche lontano dalle telecamere, però, le novità non mancano. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha raccontato la serenità ritrovata accanto all’attore Giulio Berruti, con il quale vive una relazione che ha scelto di proteggere, almeno inizialmente, dalla curiosità del pubblico.

Michelle non ha nascosto quanto questo sentimento la renda felice, confidando però anche una certa paura di esporsi troppo emotivamente. Parlando del compagno, ha sottolineato soprattutto il senso di protezione che riesce a trasmetterle, un aspetto per lei particolarmente importante in questa fase della vita.