Laila Hasanovic con o senza Sinner tira fuori la grinta tra pelle e lingerie a vista

IPA Laila Hasanovic mostra il completo in pelle

Il nero le dona, la pelle aggiunge carattere e quella lingerie lasciata in vista fa il resto. Laila Hasanovic si concede una serata tra amiche con un look che merita attenzione anche senza scomodare Jannik Sinner. Nelle fotografie condivise sui social, la modella danese sorride, posa, manda baci e sfodera una grinta che passa soprattutto dal guardaroba. Il gossip può aspettare: prima viene quel top.

Laila Hasanovic, il look in pelle che tira fuori l’anima rock

Il pezzo da osservare è proprio lui, un top nero in pelle senza maniche, corto e costruito con una forma tutt’altro che scontata. Il collo alto avvolge la gola di Laila Hasanovic, mentre sul davanti due lembi sagomati si separano lasciando scoperti il décolleté e buona parte dell’addome. L’orlo arrotondato addolcisce la struttura del capo, che sui lati rimane accostato al busto: una combinazione di rigore e aperture, con le cuciture a disegnare la silhouette.

Sotto spunta un reggiseno grigio perla dai riflessi argentati, con bordi chiari che ne sottolineano il profilo. È il dettaglio che interrompe il nero e rende più interessante l’insieme. Una scelta precisa anche nelle proporzioni: la lingerie si intravede nello spazio lasciato libero dal top, senza sovrapporsi al collo importante o complicare ulteriormente la parte superiore.

La pelle ha una superficie lucida quanto basta per catturare il flash, ma conserva pieghe e movimento. Nelle fotografie di profilo si nota bene come il top accompagni il corpo senza irrigidirlo, lasciando una fascia di schiena scoperta sopra i pantaloni. L’effetto ricorda certi guardaroba da club tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, quando bastavano un capo in pelle e un accessorio metallico per sentirsi pronte a uscire. Qui, però, le linee sono più pulite e il lavoro sui volumi è particolarmente curato.

A bilanciare il top corto arrivano pantaloni in pelle nera dalla gamba ampia, aderenti sul bacino e più morbidi scendendo lungo le gambe. Tasche, passanti e cuciture verticali danno al capo una costruzione vicina a quella di un jeans, tradotta in una versione decisamente più serale.

Attorno alla vita corre una catena color argento stile Chanel, con una lunga estremità che ricade sul davanti e accompagna il fianco. Al polso compare un bracciale a catena; sulle dita, anelli importanti, alcuni dall’aspetto tempestato di piccole pietre chiare.

Una serata tra amiche, mentre continuano le voci su Sinner

Le immagini pubblicate dall’account del locale NATTEN accompagnano una didascalia che cita Laila Hasanovic, l’amica Emma e un “Club 26” in versione rock. Un riferimento che si inserisce nel periodo dei festeggiamenti della modella: l’8 novembre ha compiuto 26 anni, celebrati a Copenaghen. Nei resoconti del compleanno, a catturare l’attenzione è stata soprattutto l’assenza di Jannik Sinner dalle fotografie condivise.

Da qui sono ripartite le indiscrezioni sulla loro relazione. Anche il ringraziamento rivolto da Laila alle persone che le sono vicine è stato letto come una possibile frecciata al tennista. Il messaggio, però, esprime gratitudine verso chi la circonda: attribuirgli un destinatario implicito resta un’interpretazione. Il materiale disponibile non contiene un annuncio esplicito di separazione da parte dei due protagonisti.

Lo stesso vale per il video di Halloween finito al centro delle cronache rosa: Hasanovic aveva utilizzato un audio di Kylie Cantrall per accompagnare una trasformazione in vampira. Un contenuto interpretato come un’allusione sentimentale, ma che non permette, da solo, di ricostruire ciò che accade nella coppia.