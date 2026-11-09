Laila Hasanovic: “Circondata dalle persone migliori”. Ma Sinner non c’è alla festa di compleanno

IPA Laila Hasanovic

Laila Hasanovic ha compiuto 26 anni domenica 8 novembre e ha scelto di festeggiarli a Copenaghen, la città in cui vive, insieme alle sue persone preferite. Sui social ha condiviso un carosello di immagini per raccontare la giornata, accompagnate da poche parole di ringraziamento: “Grazie per tutti gli auguri di compleanno. Mi sento molto fortunata e benedetta di essere dove sono oggi, circondata dalle persone migliori”. Nelle foto però manca Jannik Sinner. Un’assenza che, in un periodo in cui sulla coppia si rincorrono voci insistenti di crisi e persino di rottura, non è passata inosservata ai fan.

Il compleanno di Laila Hasanovic a Copenaghen: Sinner assente

Il post condiviso da Laila Hasanovic su Instagram è all’insegna dei ricordi: ci sono il video in cui la modella spegne le candeline su una torta, altri video e alcune foto di quando era bambina, un omaggio tenero alla sua infanzia. Il tono è sereno, quasi intimo, e l’affetto è per chi le è stato accanto in questa giornata. Tra i like ne è spuntato anche uno che ha incuriosito i follower: quello di Darren Cahill, lo storico allenatore di Sinner che pochi giorni fa ha annunciato la fine della collaborazione con il campione azzurro.

E basta riavvolgere il tempo di 365 giorni per notare la differenza con l’anno scorso, quando Laila aveva spento le candeline in Alto Adige, in un hotel a cinque stelle a Sant’Andrea, a pochi chilometri dai luoghi in cui Jannik Sinner è cresciuto. Pochi giorni dopo era volata a Torino per sostenerlo alle ATP Finals. Quest’anno, invece, i festeggiamenti del compleanno si sarebbero svolti a distanza; Sinner non compare nelle immagini condivise dalla modella. In ogni caso, già da tempo vengono condivise voci su una presunta lontananza e sulle presunte crepe del loro rapporto.

Laila Hasanovic e Sinner, le ultime dichiarazioni

La modella non sembrerebbe essere molto disposta a parlare della storia con Jannik Sinner. Quando ha partecipato agli Elle Awards a Copenaghen, ai giornalisti che le chiedevano se Sinner fosse in città, ha risposto in modo cortese ma netto: “Stasera preferirei tenere la mia vita privata per me”. Sull’attenzione dei media che la segue ovunque ha aggiunto: “Certo, è una sensazione un po’ insolita, ma non è qualcosa che influisce sulla mia vita privata”.

La distanza, per i due, è sempre stata parte del gioco. Già qualche settimana fa Laila aveva raccontato come funziona la loro relazione: “Viviamo ognuno nel proprio Paese. Anche se mi trasferissi da lui domani, sarebbe comunque una storia a distanza, perché lui è in giro per tornei quasi tutto l’anno”. Nella stessa occasione aveva spiegato di non avere intenzione di lasciare Copenaghen, dove ha i suoi affetti e il suo lavoro.

Sinner, intanto, ha già concluso la stagione agonistica per il problema al ginocchio e non disputerà le ATP Finals; la storia tra il numero uno del tennis italiano e la modella danese, ex finalista di Miss Danimarca e in passato legata al pilota Mick Schumacher, è venuta alla luce nell’estate del 2025. Da allora i due hanno sempre protetto la loro intimità con grande riserbo.