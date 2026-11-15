Anna Kalinskaya, l’ex di Sinner si sposa: “Non vedo l’ora”

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IPA Jannik Sinner

Anna Kalinskaya, ex di Jannik Sinner, si sposa. La tennista russa, che per qualche tempo è stata la fidanzata del campione italiano, ha annunciato su Instagram le nozze.

Anna Kalinskaya, ex di Sinner, si sposa

Era il 2024 quando Anna Kalinskaya e Jannik Sinner vennero avvistati insieme. Una relazione particolarmente chiacchierata, durata qualche mese, seguita poi dall’arrivo di Laila Hasanovic, top model oggi ufficialmente accanto al tennista. Proprio ora che si vocifera riguardo una possibile rottura fra Sinner e Laila, Anna Kalinskaya ha svelato che presto si sposerà.

L’annuncio del matrimonio è arrivato con un post pubblicato su Instagram. La tennista russa ha postato una foto in cui bacia il fidanzato Tomas Ferrari, mettendo in mostra uno splendido anello di fidanzamento.

“Non vedo l’ora che inizi il nostro nuovo capitolo”, ha scritto Anna Kalinskaya, lasciando pochissimi dubbi riguardo al lieto evento. Tomas Ferrari e la tennista russa erano stati legati prima dell’incontro di Anna con Jannik Sinner, dopo la fine della relazione con il campione italiano, i due avevano ripreso la loro frequentazione. Un amore nato dunque da un ritorno di fiamma e una proposta di nozze che, a detta della tennista, sarebbe stata romanticissima.

Imprenditore e finanziere di origini argentine, Tomas Ferrari è lontano dal mondo dello sport ed è sempre rimasto lontano dai riflettori. Qualche tempo fa la stessa Kalinskaya aveva parlato in un’intervista di lui, svelando che praticava sport e che operava nel settore finanziario. Secondo alcune indiscrezioni Ferrari sarebbe stato, durante gli anni di università negli Stati Uniti, un campione di atletica leggera.

Nell’ultimo periodo era apparso più volte sugli spalti dei tornei importanti per applaudire Anna Kalinskaya in compagnia del cagnolino della coppia. Dopo la breve storia d’amore con Jannik Sinner, la campionessa russa aveva scelto di riprovarci con Tomas. Una relazione diventata sempre più importante sino alla scelta di sposarsi, iniziando un nuovo capitolo della loro vita insieme.

L’addio (gelido) fra Sinner e Anna Kalinskaya

L’annuncio delle nozze di Anna Kalinskaya con Tomas Ferrari è arrivato mentre Sinner era a Torino in occasione delle ATP Finals. Il campione, come ben sappiamo, non ha preso parte al torneo a causa di un infortunio al ginocchio. Non è chiaro quale sia stata la reazione del tennista che da sempre ha scelto di difendere la sua privacy, mantenendo il più stretto riserbo riguardo la vita privata.

In passato Anna Kalinskaya aveva più volte punzecchiato l’ex fidanzato, rilasciando alcune dichiarazioni che facevano pensare ad un addio fra i due tutt’altro che sereno. Dopo essere stati immortalati insieme agli Us Open, e a Wimbledon nel 2024, Jannik e Anna si erano separati. La tennista russa non si era presentata alle ATP Finals a Torino e aveva smesso improvvisamente di seguire su Instagram il fidanzato.

Dopo quella che alcune fonti avevano definito come una “pausa di riflessione”, la coppia si era separata. Nel gennaio del 2025, durante alcuni allenamenti in occasione degli Australian Open a Melbourne, i tennisti si erano incrociati, scambiandosi un saluto piuttosto veloce e gelido.

“Frequentare i tennisti non è facile – aveva confidato lei poco dopo -. Io per una persona che amo voglio essere di supporto, ma in una relazione anche l’altra persona deve restituire qualcosa”.