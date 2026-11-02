Sinner e Laila Hasanovic, spunta un’altra donna: il TikTok che scatena il gossip

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Tira aria di crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Da settimane si rincorrono le indiscrezioni su una possibile rottura tra il campione altoatesino e la modella danese. Per ora nessuna conferma ufficiale ma gli indizi continuano ad aumentare. E ora, a complicare il quadro, spunta anche il nome di una presunta nuova fiamma del tennista.

Sinner e Laila Hasanovic si sono lasciati?

A volte basta una canzone per scatenare un vero e proprio terremoto mediatico. È quello che è accaduto a Laila Hasanovic che, in occasione di Halloween, ha pubblicato su TikTok un video apparentemente innocuo, ma che non è passato inosservato ai suoi follower.

Nel filmato la modella danese si mostra mentre si prepara per la notte più spaventosa dell’anno, trasformandosi in una vampira. Abito nero, trucco intenso, sangue finto e una croce al collo: un look studiato nei minimi dettagli. A catturare l’attenzione, però, non è stato tanto il travestimento quanto la scelta della colonna sonora.

Laila ha infatti utilizzato The Answer (Interlude) di Kylie Cantrall, interpretando alcuni versi che sembrano alludere a un tradimento. “Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra ragazza”, recita la prima parte del brano. Poi arriva la risposta: “Visto? Te l’avevo detto”. Fino alla battuta conclusiva, quella che ha fatto discutere maggiormente: “C’è una cosa che non mi hai detto, l’altra ragazza sei tu”.

Parole che, nel giro di poche ore, hanno acceso la fantasia degli utenti. Per molti si tratterebbe di una frecciata indirizzata proprio a Jannik Sinner, con il quale la Hasanovic non starebbe attraversando un periodo semplice. I due non si mostrano più insieme da svariate settimane. Certo, entrambi sono sempre stati molto riservati ma la lontananza è palpabile.

Senza contare che lui non ha neppure menzionato lei nell’ultima importante intervista rilasciata alla stampa. Ha parlato tanto di tennis, della famiglia, degli hobby ma nessun cenno a Laila.

Chi è Greta Galassi, la presunta nuova fiamma di Sinner

A rendere ancora più intricata la vicenda è un nome che nelle ultime ore ha cominciato a circolare con insistenza, quello di Greta Galassi. Pallavolista ed ex partecipante a Miss Mondo, la giovane è finita al centro del gossip per alcuni presunti contatti con Jannik Sinner.

Secondo diverse indiscrezioni, pare che ci sia stato uno scambio di messaggi sui social tra lo sportivo e la modella. Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Anche se c’è da dire che Greta segue regolarmente Sinner su Instagram mentre Jannik non compare tra i suoi follower.

Intanto, ad un anno dall’inizio della loro liaison, qualcosa sembra essere cambiato tra Sinner e Laila. I due non vengono avvistati insieme da tempo: nonostante la grande discrezione in passato non è mai stato troppo difficile per i paparazzi immortalarli in teneri atteggiamenti.

Jannik si trova nel Principato di Monaco, concentrato sulla preparazione del ritorno in campo dopo il problema al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni. Laila, invece, è tornata in Danimarca, suo Paese d’origine. Una distanza geografica che, sommata all’assenza di apparizioni pubbliche insieme, contribuisce ad alimentare le voci di separazione. È davvero finita?