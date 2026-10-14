Jasmine Paolini, che titolo di studio ha

Durante la scuola Jasmine Paolini ha cambiato percorso di studi, invece con il tennis ha dimostrato costanza e dedizione che l'hanno portata a risultati incredibili

IPA Jasmine Paolini

Forza, tenacia e talento sono le doti che hanno portato Jasmine Paolini ad essere una delle migliori tenniste italiane di sempre. Titoli e medaglie non si contano più nel palmarès della campionessa, con un oro olimpico a Parigi 2024, un Roland Garros vinto in doppio e numerosi successi nel circuito WTA. E il meglio per lei deve ancora venire. Ha preso in mano la racchetta per la prima volta a 5 anni e le è rimasta fedele, trasformandola ben presto in una professione: una scelta di vita che l’ha condizionata anche negli studi, caratterizzati da un cambio di programma per poter dedicarsi al meglio alla sua vera passione.

Cosa ha studiato Jasmine Paolini

Dopo aver frequentato il primo anno del liceo scientifico a Lucca infatti, a 15 anni Jasmine Paolini si è trasferita al centro federale CONI di Tirrenia, dove ha proseguito gli studi e completato il percorso superiore in ragioneria. La scelta è stata quasi obbligata e ha coinciso con la decisione di diventare tennista professionista. Dopo il diploma ha valutato l’ipotesi di iscriversi all’università ma, nonostante il desiderio, si è trovata a fare i conti con la realtà: l’impegno con lo sport era troppo grande e troppo pressante per lasciarle tempo e spazio mentale da dedicarsi ai libri. Perciò ha preferito accantonare l’idea e focalizzarsi anima e corpo sul tennis. Almeno per adesso, perché non è escluso che possa un giorno tornare sui suoi passi.

Una vita per il tennis

Del resto il suo amore per la racchetta è nato molto presto ed è stato un colpo di fulmine: l’ha presa in mano per la prima volta quando aveva solo 5 anni e non l’ha più lasciata.

Jasmine è nata a Castelnuovo di Garfagnana, 4 gennaio 1996, da madre polacca (a sua volta con padre ghanese) e papà lucchese. È cresciuta a Bagni di Lucca dove il padre gestiva un bar: è stato proprio lui, insieme allo zio, a indirizzarla verso lo sport e a sostenerla durante la sua carriera. La famiglia Paolini, composta da mamma Jacqueline, papà Ugo e dal fratello William, è stata una presenza importante nel percorso della giovane campionessa, ed è stato anche grazie al loro supporto se ha raggiunto traguardi così grandi. Nel 2024 entra di diritto nella storia del tennis italiano. A febbraio vince il suo primo titolo WTA 1000 a Dubai, e in seguito raggiunge le finali sia al Roland Garros sia a Wimbledon in singolare, diventando la prima tennista italiana a compiere una simile impresa nell’era Open. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 conquista la medaglia d’oro nel doppio femminile insieme a Sara Errani. Nel 2025 si conferma ai vertici del tennis mondiale aggiudicandosi gli Internazionali d’Italia sia in singolare sia in doppio, per poi trionfare in doppio al Roland Garros con Sara Errani.

La vita privata di Jasmine Paolini

Se le imprese sportive di Jasmine Paolini sono sulla bocca di tutti, la sua vita privata è avvolta nel mistero. La tennista è nota per essere estremamente riservata riguardo alla sua sfera privata. Si dichiara single e l’amore della sua vita sembra essere Cesare, il cane a cui è legatissima.