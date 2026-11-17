Una storia di passione ma anche di grande talento e d'amore paterno: Rafael Jódar è la nuova promessa del tennis internazionale

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Rafael Jòdar

Un anno fa, di questi tempi, Rafael Jódar girava con il portatile nello zaino e qualche compito da consegnare. Frequentava l’Università della Virginia, giocava i tornei Challenger negli Stati Uniti e, chiuso il match, si sedeva a studiare. In classifica stava oltre il 160° posto e il suo nome circolava quasi solo tra gli appassionati di tennis giovanile.

Oggi quel ragazzo nato a Madrid il 17 settembre 2006 calca il cemento dell’Inalpi Arena, tra gli otto migliori giocatori della stagione. Le ATP Finals 2026 lo hanno accolto come l’ultimo arrivato e, insieme, come la storia più bella dell’anno.

Chi è Rafael Jódar, lo studente-tennista cresciuto tra libri e racchette

Il suo percorso inizia come quello di tanti di noi: da casa sua. Il papà, Rafael come lui, insegna educazione fisica e da giovane giocava a basket. Quando ha capito che il figlio aveva un dono speciale, si è messo a studiare il tennis da capo, fino a diventarne l’allenatore. Siede ancora nel suo box e gli ripete sempre che il segreto di tutto è quello di restare umili.

In famiglia la scuola è sempre venuta al primo posto. Così, dopo aver vinto gli US Open juniores nel 2024, Rafa ha scelto il college americano, dove da matricola è stato premiato come miglior esordiente del tennis universitario. Nell’autunno 2025 passava da un torneo all’altro con il computer sempre in valigia e intanto metteva in fila tre titoli Challenger, l’ultimo sui campi di casa a Charlottesville. Pochi mesi prima era fuori dai primi 900 del ranking ATP.

A dicembre il primo assaggio di grande palcoscenico: alle Next Gen ATP Finals di Jeddah ha superato la prima testa di serie, Learner Tien, annullando quattro match point. Subito dopo ha salutato l’università per dedicarsi al professionismo.

Rafael Jódar alle ATP Finals di Torino, i record di una stagione da sogno

Il debutto nel circuito maggiore risale a gennaio, agli Australian Open. Da lì è arrivata una pioggia di prime volte: il primo titolo ATP a Marrakech in primavera, le semifinali a Barcellona e Montreal, i quarti a Madrid e al Roland Garros, la finale a Washington e quella di Shanghai, la sua prima in un Masters 1000, persa contro il connazionale Alejandro Davidovich Fokina. Lungo la strada ha battuto anche Alex de Minaur e Daniil Medvedev.

Il 2 novembre è entrato nella top 10 ATP dopo appena 287 giorni dal debutto nel tour, il tempo più breve di sempre. Il primato precedente, 490 giorni, apparteneva a Gustavo Kuerten. Nessuno prima di lui aveva raggiunto i primi dieci del mondo nella stagione d’esordio.

Il biglietto per Torino porta con sé un pizzico di destino. Nono nella Race, Rafa ha trovato posto per il forfait di Jannik Sinner, fermato da un infortunio, e la certezza matematica è arrivata quando Carlos Alcaraz ha battuto Taylor Fritz a Parigi. Per la Spagna è la prima volta con due giocatori al Torneo dei Maestri dal 2015, ai tempi di Nadal e Ferrer. Il sorteggio lo ha inserito nel girone John McEnroe con Zverev, numero uno del mondo, Shelton e Fils.

Comunque vada questa settimana piemontese, il 2026 di Rafa è una pagina già scritta. Dentro ci sono i compiti fatti tra un match e l’altro, un padre che ha imparato un nuovo sport per stargli accanto, una famiglia che ha difeso i libri anche quando il talento chiamava forte. Lui dice di voler crescere un po’ ogni anno, senza fretta. La sua storia è appena cominciata.