Da Lady Gaga a Zendaya, tutti i look più spaventosi (ma glamour) da copiare per Halloween 2026
Il buio sembra calare sempre prima, mentre la nebbia avvolge il paesaggio brunito con fare sinistro: non è semplicemente l'autunno inoltrato, ma la notte più spettrale dell'anno che avanza. Halloween 2026 è oramai alle porte e la caccia al costume perfetto, quello all'ultimo grido si intende, è da considerarsi ufficialmente aperta. Da dove iniziare? Sono state proprio le star ad anticipare i tempi, sfoderando la loro oscura attitudine per il macabro non appena possibile, sul red carpet del caso. E, lo sappiamo, in materia di "Regine dell'Orrore" non possiamo che citare per prima Lady Gaga: in quanto artista, trasformista e icona assoluta, agli scorsi Grammy Awards ha dato il meglio di sé con una monumentale creazione custom-made del brand parigino Matières Fécales interamente ricoperta di piume nere. Completavano il look un colletto scultoreo così alto da sfidare le leggi della fisica e, ovviamente, delle sopracciglia-fantasma. Un po' Black Swan, un po' Lady Corvo, senz'altro paurosamente glamour.