Ghost lashes? No, grazie: quest'autunno le ciglia tornano in primo piano, grafiche, chilometriche e ultra definite. E sono proprio loro il segreto per uno sguardo letale

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Zendaya alla première di "Spider-Man: Brand New Day"

Vi è un certo dualismo nell’aria: proprio quando pensavamo che la nuova via da seguire, quantomeno in ambito beauty, fosse quella della naturalezza, tra occhiaie in bella vista e ghost lashes — che poco hanno a che fare con il ghosting e molto con la coolness — ecco una nuova ossessione scalare la vetta delle tendenze del momento, ribaltando le carte in tavola.

Con un colpo di scena degno dei migliori thriller, lo sguardo torna al centro dell’attenzione e questa volta attraverso le ciglia: non più semplici alleate di mascara ed eyeliner, ma vere protagoniste, capaci di definire l’intero make-up. La parola d’ordine è Spider Eyes: un gioco di volumi, lunghezze e ciuffetti che porta in primo piano un’estetica volutamente bold, tra suggestioni anni Duemila e vibrazioni contemporanee.

Sguardo in primo piano grazie agli Spider Eyes: ciglia così non si erano mai viste

Tutto è iniziato una manciata di mesi fa, quando Zendaya, aka la nostra MJ Watson del cuore, si è presentata sul red carpet della première di Spiderman: Brand New Day del caso con un trucco occhi a tema: ad evocare l’immagine del ragno, infatti, non erano soltanto i suoi abiti d’archivio mozzafiato, ma anche le sue immense ciglia scure e grafiche.

Da quel preciso istante, nulla nell’universo beauty è stato più lo stesso: gli esperti del settore le hanno ribattezzate Spider Eyes, per fotografare l’idea di un look decisamente audace e fuori dagli schemi, con ciuffetti ben definiti, dalla lunghezza extra e l’effetto volutamente messy, che ricorda proprio le zampe di un ragnetto. Uno particolarmente attento al glamour.

Parliamo dell’ennesima tendenza che strizza l’occhio all’intramontabile estetica grunge anni Duemila, tornata nel 2026 in una versione più ricercata e contemporanea. Ma cosa la rende davvero riconoscibile?

Pare che il segreto stia tutto nella texture: le ciglia non devono apparire perfettamente pettinate o naturalmente distribuite, al contrario l’obiettivo è suddividerle in piccoli gruppi, ben visibili e separati tra loro, che regalino profondità e carattere allo sguardo.

Ecco quindi che il mascara diventa ancora una volta il prodotto indispensabile, da applicare con più passate per costruire volume e intensità, concentrandosi soprattutto sulle lunghezze. Per un risultato ancor più deciso si può optare per formule incurvanti, oppure ricorrere a piccoli ciuffetti di ciglia finte da posizionare strategicamente.

Ma il bello di questo trend è, a gran sorpresa, la sua versatilità: interpretato in chiave dark e drammatica se abbinato a matita nera e eyeliner sottile leggermente sbavato, può diventare il dettaglio statement di un make-up essenziale accostato ad una pelle luminosa, con guance appena rosate e labbra nude.

Per replicare il look in modo perfetto il consiglio è partire da ciglia pulite e ben asciutte, avendo cura di applicare il prodotto dalla radice alle punte e insistere sulle estremità, per ottenere proiezione e messa in piega. Con uno scovolino pulito, in seguito, si potrà definire delicatamente il tutto eliminando eventuali, antiestetici grumi. In fondo il risultato deve sembrare intenzionale, non trascurato.

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Insomma, dopo stagioni dominate dal minimalismo e da beauty look ad effetto naturale, gli Spider Eyes rappresentano una piccola dichiarazione di stile: imperfetti, teatrali e irresistibilmente magnetici. Perché, questo autunno, dovranno essere gli occhi a parlare.