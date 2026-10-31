Spaventose sì, ma soprattutto spaventosamente glamour: il beauty look all'ultimo grido per la notte del 31 ottobre ci è gentilmente offerto dalle nuove reginette del brivido, icone horror e di stile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Kathryn Newton e Samara Weaving sul set di "Finché morte non ci separi 2"

Tra zucche dal ghigno malefico a punteggiare la città e la foschia a ricoprire la natura spoglia, un altro Halloween è arrivato e l’oscurità è tornata a bussare alla nostra porta. Stavolta, però, sembra aver dismesso i consunti panni delle terrificanti creature della notte per abbracciare un’estetica decisamente più accattivante: se ci hanno pensato per tempo le passerelle del periodo a dimostrarci come il gotico possa trasformarsi nella più sublime dichiarazione couture, la notte più spettrale dell’anno ci sfida a portare quel sinistro magnetismo direttamente sul nostro volto.

Non è necessario spendere interminabili ore davanti allo specchio, tantomeno possedere la destrezza di un truccatore esperto, per spargere puro terrore: a suggerirci il perfetto make-up da urlo sono le nuove, indiscusse regine del brivido, pronte a prestarci i loro tratti più iconici per un look dell’ultimo minuto che profumi di inquietudine. E grande glamour.

Jenna Ortega – da Mercoledì ad Astrid Deetz

In cima alla lista degli orrori non potrebbe che esserci lei, l’irresistibilmente enigmatica Jenna Ortega, colei che ha preso il macabro e lo ha elevato alla stregua dell’accessorio più desiderato e imitabile della sua generazione.

Il suo è quello che gli esperti definiscono “soft goth”, incredibilmente sofisticato e quindi l’ideale per chi desidera celebrare la notte delle streghe mantenendo comunque un’aura magnetica e sensuale.

Dal tenebroso personaggio di Mercoledì, iconica primogenita della famiglia Addams, a Tara Carpenter in Scream, fino ad Astrid Deetz in Beetlejuice Beetlejuice, figlia adolescente della più nota sensitiva Lydia, il fulcro dei suoi beauty look resta quasi sempre lo stesso: una generosa dose di occhiaie violacee a rendere ancor più ipnotici i suoi grandi occhi scuri, unita a qualche strategico tocco di rossetto nude glaciale.

Sarà sufficiente dunque bandire il correttore, eventualmente accentuare la naturale ombra perioculare, aggiungere leggeri tratti di matita nera, color prugna o marrone bruciato da fondere all’attaccatura delle ciglia, inferiori e superiori, scolpire quanto basta gli zigomi e finire il tutto con un velo di lipliner mixata a del balsamo labbra. È stata la sua make-up artist in persona a svelare questo piccolo, oscuro segreto.

Mia Goth – da Pearl a Maxine Minx

Quando invece si ha voglia di osare con un codice estetico decisamente più concettuale e disturbante, l’ispirazione perfetta porta un solo nome: quello di Mia Goth. Scream Queen assoluta, l’attrice britannica ha fatto della sua singolare bellezza, caratterizzata da una magnetica e solo apparente innocenza, un manifesto di puro stile a tinte fosche.

Replicare il suo algido senso del brivido richiede invero pochissimi gesti, ma soprattutto un briciolo di sana audacia: lo step cruciale è sicuramente quello di annullare temporaneamente le sopracciglia, camuffandole con un gel apposito o semplicemente un correttore ad alta coprenza, creando così una tela eterea quanto spiazzante.

Proprio su questo contrasto spiccherà, nel caso si desideri replicare il trucco della feroce Maxine Minx, l’ombretto azzurro pastello steso a tutta palpebra. Sarà invece un rossetto rosso fuoco a prendere il suo posto per Pearl. Il tocco da maestra? Tamponare delicatamente il contorno labbra con i polpastrelli per sbavare il colore, accennando alla follia di un’antica bambola di porcellana che ha decisamente perso il controllo.

Samara Weaving – “Finché morte non ci separi”

Per chi, infine, non vuole rinunciare alle intramontabili atmosfere splatter ma pretende di mantenere intatta ad ogni costo la propria anima da diva, allora la musa definitiva da seguire è Samara Weaving.

Il make-up di Grace Le Domas in entrambi i capitoli di Finché morte non ci separi gioca tutto sull’impatto del contrasto tra perfezione splendente e caos: la base di partenza è, come si può immaginare, un trucco da sposa impeccabile, dove l’incarnato risplende di luce propria e lo sguardo è incorniciato da lunghe e folte ciglia.

Il colpo di scena? Si affida interamente al sangue finto, da far colare con millimetrica precisione dall’attaccatura dei capelli — o dagli angoli degli occhi — come lacrime scarlatte. Il risultato dovrà essere l’intrigante ritratto di una sanguinaria neosposina in fuga, la cui luna di miele oramai è solo un lontanissimo miraggio. O, per meglio dire, un incubo.

Insomma, non resta che sfoderare il miglior sorriso ambiguo di cui si è capaci e uscire alla conquista della notte: il terrore più grande resta pur sempre quello di passare inosservate.