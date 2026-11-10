San Marino Song Contest 2027, Simona Ventura protagonista: cosa farà

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IPA Simona Ventura al San Marino Song Contest

Simona Ventura torna protagonista della scena musicale e televisiva, questa volta con una nuova sfida che guarda anche oltre i confini italiani.

La conduttrice è infatti uno dei volti centrali del San Marino Song Contest 2027, la manifestazione che decreterà chi rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest.

Per lei si apre un’avventura professionale che va ben oltre il ruolo di presentatrice: sarà coinvolta nella direzione artistica e nella costruzione televisiva dello spettacolo, fino a salire sul palco per condurre la serata finale. Un progetto ambizioso che guarda già al futuro e che vedrà Ventura impegnata anche nell’edizione 2028.

Simona Ventura conquista il “San Marino Song Contest”

“Crederci sempre, arrendersi mai” è il motto che ha accompagnato tante volte Simona Ventura nel corso della sua carriera e che sembra adattarsi bene anche a questa nuova avventura.

La conduttrice sta vivendo una stagione televisiva particolarmente intensa: è infatti tra le protagoniste di Ballando con le Stelle, dove affianca Francesca Fialdini e Rossella Erra nel ruolo di commentatrice a bordo pista e custode del tesoretto. Un ritorno nello show di Milly Carlucci, questa volta da una prospettiva diversa rispetto alla sua esperienza da concorrente, che si accompagna ora a una nuova sfida all’interno del contesto musicale.

San Marino RTV ha scelto di affidarle, insieme a Massimo Bonelli, la direzione artistica de San Marino Song Contest per le edizioni 2027 e 2028. La conduttrice parteciperà, infatti, all’ideazione e alla costruzione televisiva delle semifinali e della finale previste per il prossimo marzo.

Il suo compito sarà quindi anche quello di contribuire a dare un’identità allo spettacolo, accompagnando il pubblico lungo il percorso che porterà alla scelta del rappresentante sammarinese per l’Eurovision.

Un ruolo a tutto tondo, dunque, che culminerà proprio con la conduzione della serata conclusiva. A spiegare il significato di questa scelta è il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, che ha sottolineato l’ambizione del nuovo corso: “Con Simona Ventura e Massimo Bonelli vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità, dando al San Marino Song Contest una dimensione artistica, televisiva e internazionale sempre più importante. Simona sarà protagonista della direzione artistica, della costruzione delle serate e della conduzione della finale”, ha raccontato.

Intanto sono già partite le selezioni di Dreaming San Marino Song Contest, il percorso internazionale dedicato alla ricerca di nuovi talenti. Le candidature arrivate da diversi Paesi sono già centinaia: artisti e artiste che vogliono provare a vivere l’emozione di gareggiare per ottenere un posto al San Marino Song Contest e, magari, riuscire a rappresentarlo al prossimo Eurovision.

“San Marino Song Contest 2027”, quando vederlo

Il calendario della manifestazione ha già i suoi primi appuntamenti da segnare. Le semifinali del San Marino Song Contest sono previste per il 3 e 4 marzo 2027, mentre la finale andrà in scena il 6 marzo 2027, dove Simona Ventura salirà sul palco per accompagnare la proclamazione del vincitore.

L’artista scelto avrà la possibilità di rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2027, entrando così nella competizione musicale europea più seguita a livello internazionale che si tiene in Bulgaria.