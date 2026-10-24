Belle da morire per Halloween 2026? Sì, e non solo: le nuove tendenze beauty abbracciano un certo massimalismo gotico, e si dà il caso cadano a pennello con la notte più macabra dell'anno. Ecco quali prendere in considerazione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Elie Saab Fall/Winter 2026-2027 fashion show

Il buio inghiotte le ultime ore pomeridiane, la notte sembra più lunga e c’è quasi sempre almeno un filo di nebbia a sfocare la veduta di sempre: se è innegabile che l’autunno abbia sempre avuto un debole per il lato oscuro della natura, è la sua recente passione per la bellezza a costituire la vera novità.

Stavolta i beauty trend stagionali si sono spinti decisamente oltre, ritracciando i confini tra quell’allure scenografica, prettamente da passerella, e l’estetica squisitamente soft-grunge che abbiamo visto farsi strada negli ultimi tempi: insomma, l’era della clean girl è da considerarsi definitivamente conclusa, perché al momento l’obiettivo a cui tendere è una femminilità misteriosa, magnetica e deliberatamente imperfetta. E non avremmo potuto chiedere di meglio, ora che la notte più spaventosa dell’anno si avvicina.

Il trucco perfetto per Halloween 2026 è quello di tutti i giorni, quest’autunno

C’è stato un tempo in cui ogni minuto — e centesimo — speso davanti allo specchio a imbellettarci serviva a farci sembrare meravigliosamente struccate, ma ora quel tempo è finito: adesso non solo tutto l’impegno deve vedersi, ma deve riflettere creatività e voglia di osare senza più rincorrere ad ogni costo quell’inafferrabile, artificioso ideale di perfezione.

Lo abbiamo constatato a partire dalle passerelle dell’autunno-inverno 2026/27: sono tornate le labbra scure, la matita nera stesa senza troppa precisione, gli smokey eyes ultra drammatici e, a gran sorpresa, persino le occhiaie in bella vista, con il risultato di un beauty look più libero e vissuto, vagamente goticheggiante, in grado di mettere in evidenza il carattere di chi lo indossa. Qual che si dice un tempismo perfetto, ora che Halloween è alle porte.

Insomma, chi ha stabilito che la notte del 31 ottobre si debba necessariamente spaventare a morte? Si può anche optare per l’essere spaventosamente glamour. E, in questo senso, l’ispirazione non manca di certo.

Le classiche labbra rosso sangue, ad esempio, questa stagione hanno trovato il loro corrispettivo sofisticato nell’amatissimo rossetto oxblood.

Parliamo di quella sfumatura intensa e profonda, a metà tra il bordeaux e il viola ma con un pizzico di marrone, che abbiamo conosciuto sulle modelle di Dolce&Gabbana, Saint Laurent ed Elie Saab e che ora stiamo vedendo in ogni dove. E si dà il caso che la sua aura dark e magnetica si addica perfettamente alla macabra atmosfera del periodo.

Ghost lashes? La sola cosa apprezzabile, per restare in tema, è il nome: a spopolare davvero è lo smokey eyes, finalmente di nuovo esagerato, intenso, fumoso e di tutte le nuance che possono venire in mente, dal nero al terracotta, proprio come negli anni Novanta.

In passerella lo abbiamo visto da Missoni, Erdem, Rabanne e poi persino su Pamela Anderson, ed ora non ci resta altro da fare che armarci di pennello ampio e sfumare. E sfumare ancora.

Dulcis in fundo, a quanto pare neutralizzare completamente le occhiaie non è più cool. Dichiarazione di intenti volta all’accettazione o trend ribelle? Ancora non lo sappiamo, ma per ora conviene accontentarsi.

Se a portare avanti questo inno all’autenticità erano state finora solo star come Billie Eilish e Jenna Ortega, la vera sorpresa è stata notare aloni violacei sotto agli occhi delle top model di nomi del lusso del calibro di Chanel, Dior e Isabel Marant. E chi siamo noi, adesso, per continuare a investire in correttori ad alta coprenza?