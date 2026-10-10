Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Dolce & Gabbana Ready to Wear Fall/Winter 2026/2027 fashion show

Mentre le prime foglie brunite precipitano ed i cappotti oversize riprendono il monopolio del guardaroba, anche il beauty look autunnale si prepara a cambiare pelle: se gli occhi scelgono la via del rassicurante minimalismo, talvolta arrivando addirittura ad eliminare il mascara, la vera rivoluzione di questa mezza stagione si gioca sulle labbra, pronte a divenire il punto focale di ogni make-up, tra vaghe nostalgie grunge e bagliori specchiati.

Acqua e sapone? Forse domani: l’autunno 2026 esige dramma, carattere e una buona dose di audacia. A dominare ora è il fascino misterioso di rossetti scuri e coprenti, dal fascino dark, insieme alla lucentezza sempiterna del gloss. Inutile dire che il dibattito sta già prendendo piede, e che noi potremmo avere la soluzione.

Glossy nude vs. dark lips: la sfida beauty dell’autunno 2026 è servita

Glossy nude o dark lips? La risposta a questo eterno dilemma non è così netta come si potrebbe pensare, perché la vera tendenza del momento verte proprio sul superamento dei vecchi confini.

Da tempo non assistiamo più alla rigida contrapposizione tra il rossetto scuro opaco da sera e il lucidalabbra trasparente da giorno, poiché la moda attuale ha mischiato le carte favorendo la contaminazione, per arrivare a cancellare quella linea di confine tra l’intensità dei toni cupi e la tridimensionalità della luce.

Da un lato, come da consolidata tradizione, troviamo il grande ritorno delle tonalità dark, che per l’occasione hanno abbandonato le texture gessate del passato per abbracciare una nuova morbidezza a partire dai contorni: il nuovissimo oxlblood, il bordeaux profondo, il rosso fuoco (proprio come quello di Dakota Johnson alla première di Verity), il prugna ed il marrone cioccolato adesso si indossano con contorni volutamente morbidi, quasi come se il colore fosse stato picchiettato con le dita in stile blurred lips.

Scopriremo presto — e ameremo — come ciò renda persino i colori più drammatici incredibilmente portabili ed eleganti, eliminando la precisione chirurgica della matita geometrica a favore di un’estetica più fresca e vissuta.

Dall’altra parte del ring il caro, vecchio nude si spoglia della sua vecchia veste beige spenta per accogliere un accattivante gioco di contrasti dall’effetto specchiato: ecco quindi che i nuovi gloss autunnali si arricchiscono di riflessi caldi, pescati o mattone, studiati per esaltare la naturale pigmentazione di ogni incarnato.

La chiave? Ancora una volta la stratificazione: una matita leggermente più scura definisce i bordi, per poi lasciare spazio ad un cuore vedo-non vedo di luce pura. Minimo comune denominatore ad avvicinare entrambi i trend sono contorni sfumati, poco netti, dall’aspetto morbido e vellutato davvero irresistibile.

E se, seguendo questa stessa filosofia, a vincere la sfida stagionale fosse una terza via inaspettata? Che metta d’accordo le amanti della massima naturalezza e le sostenitrici del look d’impatto?

Se la nuova direzione dell’universo della bellezza spinge verso labbra sature ma anche luminose, dove il finish bagnato diventa il fil rouge ad unire i marroni intensi ai rosa carne più delicati, la soluzione potrebbe essere lasciarsi sedurre da entrambe le cose.

In ogni caso, il messaggio della mezza stagione è chiaro: d’ora in avanti le labbra non si nascondono, ma rivendicano il ruolo di assolute protagoniste del make-up.