Praticità, disinvoltura, freschezza e movimento? Tutto quello che ti serve è un nuovo taglio medio: quelli da provare secondo le tendenze del periodo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Capelli medi - tendenze autunno 2026

L’autunno non è solo la stagione delle candele gourmand, della zucca in ogni pietanza dolce e salata, delle prime bevande calde da gustarsi tra plaid e divano o dei maglioni oversize come divisa fashion ufficiale: è anche il momento della grande resa dei conti davanti allo specchio, quel tragico istante in cui guardiamo le punte dei nostri capelli reduci dall’estate, secche e senza linfa esattamente come le foglie che cadono, e realizziamo che tutto ciò che serve è un miracolo. Anzi, delle forbici. Così, proprio quando l’idea di un taglio radicale provoca le palpitazioni e la solita spuntatina tattica non basta, entrano in gioco i nuovi tagli medi di tendenza.

Questa splendida via di fuga ha ancora una volta come protagoniste assolute le lunghezze scalate, magico compromesso capace di svoltare la giornata persino quando la sveglia suona troppo presto e l’umidità regna sovrana, il che descrive alla perfezione la routine quotidiana di questi tempi. La notizia migliore? È che stanno bene a tutte, nessuna esclusa. Ebbene, il — roseo — futuro della tua chioma è probabilmente nelle prossime righe.

Lo Shag dal sapore vintage è tornato

Complice l’implacabile nostalgia di stagione, le tendenze capelli dell’autunno 2026 rievocano le atmosfere libere e sfrontate degli anni Settanta. Come? Attraverso una meravigliosa reinterpretazione dello Shag, una volta per tutte pronto a ridefinire completamente il concetto di volume della chioma mossa. Parliamo di un taglio che si sviluppa su una stratificazione a più livelli estremamente dinamica, più decisa dalla sommità della testa.

Il suo accessorio must-have è la cosiddetta frangia wispy, volutamente lunga e sfilata, che si posa sugli occhi aggiungendo mistero e spezzando la gravità naturale delle ciocche. Siamo davanti, insomma, alla scelta più comoda e grintosa per coloro che desiderano assecondare le proprie onde naturali, accorciando solo i tempi di styling.

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I Soft Layers, per un minimalismo strategico

Sul fronte opposto della scalatura importante, invece, per chi ama l’ordine ma esige movimento, si impone la filosofia del Soft Layers: una tecnica che mantiene i contorni del viso estremamente puliti e grafici, concentrando le sfilature diagonali solo a partire dai tre quarti della lunghezza complessiva.

Il sorprendente risultato è fluttuante, sinuoso e slancia l’ovale grazie a una tensione geometrica rivolta verso il basso, incarnando la soluzione ideale per domare anche i capelli più pesanti o inclini al crespo, grazie ad una silhouette sofisticata e sempre in perfetto ordine.

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Il “caschetto nuvola”, con ciuffi a tendina

Strutturato sulla base intramontabile di un caschetto che accarezza la linea delle spalle, il taglio medio scalato più morbido di stagione è un bob ad effetto nuvola che punta tutto sulla leggerezza assoluta.

Concepito allo scopo di esaltare i movimenti naturali delle chiome mosse e ricce, l’haircut in questione concentra il massimo del corpo e della densità nella parte centrale della capigliatura, svuotando progressivamente il peso man mano che ci si avvicina alle punte. A rendere il tutto ancor più fluido intervengono sul finale dei ciuffi laterali sfilati ad arte, che ricalcano l’estetica amatissima delle curtain bangs, perfetti per accompagnare i lineamenti con dolcezza senza creare stacchi troppo netti.

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Il Butterfly Cut rivisitato, dai contrasti decisi

Per chi desidera aggiungere all’acconciatura di sempre un pizzico di audacia, ancora, le tendenze del periodo riprendono la spensieratezza del Butterfly Cut ma la aggiornano con un dettaglio — che poi tanto dettaglio non è — dal forte impatto visivo.

Quello in oggetto è come sappiamo un taglio medio che si sviluppa sul layering multidimensionale, ma la vera novità è l’introduzione di una frangia oversize tagliata perfettamente pari: le ciocche attorno al viso qui non sfumano gradualmente verso i lati, come accade di solito, piuttosto mantengono una loro identità separata e netta. È proprio questo contrasto geometrico a spezzare la morbidezza delle scalature, per conferire al look un’impronta decisamente contemporanea. E super cool.

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Il taglio medio sfilato: per cambiare tutto senza cambiare niente

Esiste un’ottima notizia per chi vuole cambiare immagine senza però stravolgere la propria chioma, in termini di pienezza e struttura: stiamo parlando di un taglio medio sfilato che focalizza tutta l’azione delle forbici esclusivamente sulla porzione anteriore della testa.

Sono sforbiciate diagonali e impercettibili a creare una scalatura sartoriale mirata attorno agli zigomi e lungo la linea della mascella, alleggerendo la sezione frontale. La silhouette posteriore rimane intatta e piena, mentre il contorno del viso guadagna una cornice personalizzata che rende lo stile complessivo incredibilmente chic e ricercato.

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Il taglio medio riccio e scalato, dall’attitudine strategica e ribelle

Infine, i capelli ricci trovano la loro massima celebrazione quest’autunno in un taglio midi scalato strutturato appositamente per assecondare la loro flessuosità naturale: preferibilmente lavorato a secco, in modo tale da sincerarsi di rispettare l’esatta elasticità di ogni singolo boccolo, questo look prevede una stratificazione verticale particolarmente accentuata.

Il volume si distribuisce verso l’alto culminando in una frangia riccia, densa e fitta, lasciata volutamente più lunga nella parte centrale. Sfilature cortissime completano il perimetro creando un delizioso effetto face-framing, che cattura l’attenzione e incornicia lo sguardo con precisione millimetrica. Très chic.

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E ora dicci: adesso è più chiaro quale direzione prenderanno le tue lunghezze questa mezza stagione?