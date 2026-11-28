Il tempo passa ma il fascino delle chiome fluenti no. E si dà il caso che quelle della fredda stagione siano leggendarie: il riassunto dei tagli lunghi a cui aspirare, senza rinunciare nemmeno a un centimetro

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Florence Pugh ai Governors Awards 2026 - Tendenze capelli lunghi inverno 2026/27

Si dice che un taglio corto a caso, pescato dal panorama tendenze del momento, abbia più personalità della solita massa di lunghi capelli che ondeggia sulle spalle. Ma qualcuno deve pur dirlo: c’è molto più carattere nel mantenere comunque la propria sana e lucente, con estremo orgoglio, nell’era dei trend passeggeri e dei fuochi di paglia. Il carré sarà anche l’ossessione del periodo, il pixie cut l’indice d’audacia per eccellenza, ma una chioma rinascimentale è per sempre.

Del resto il fascino dei capelli lunghissimi è stato decantato nei secoli e li ha pure attraversati, tra culture e immaginari, protagonisti di miti, leggende e persino opere d’arte. Da Sansone alle muse preraffaellite, con le loro chiome fluenti, ammantate di un’aura quasi mistica, alle principesse delle fiabe, passando per sirene ammaliatrici, belle letteralmente da mozzare il fiato, ninfe dei boschi e altre figure mitologiche, le capigliature interminabili hanno sempre esercitato un certo potere.

Basti pensare a Raperonzolo, che della propria aveva fatto addirittura una preziosa via di fuga. Una cosa è certa, però: seppur quella lunghezza resterà per sempre un sogno, alla sua sorte non vogliamo andare incontro di sicuro. E anche se davanti a noi — fortunatamente — non ci sono torri da cui calare trecce chilometriche, non mancano le occasioni per sfoggiare una chioma da favola.

A ricordarcelo sono per prime le celebrities, che sui red carpet più prestigiosi hanno recentemente puntato più volte su tagli XXL, lisci come seta oppure mossi da onde scenografiche: Demi Moore resta una certezza, ma è Florence Pugh (paladina del buzzcut) la vera sorpresa.

Dunque, quali sono i tagli da tenere d’occhio per l’inverno 2026/27? Le ispirazioni non mancano affatto, e spaziano dalle scalature più esagerate alle linee piene, passando per interpretazioni romantiche e dettagli decisamente contemporanei. È ora di fare chiarezza sul tema.

Capelli lunghissimi e frangia corta: il contrasto che ci piace

Abbiamo detto che i capelli lunghi non conoscono stagione ed è vero, eppure nemmeno loro sanno restare totalmente indifferenti al flusso delle tendenze. La mitica frangia, ad esempio, esercita una certa attrattiva a prescindere dalla lunghezza. Insomma, chi ha detto che per sfoggiare una chioma XXL non si possa rinunciare a qualche centimetro sulla fronte?

Il connubio tra tagli extra long e frangia corta questo inverno è una delle interpretazioni più interessanti da prendere in considerazione, specie se si desidera movimentare la propria immagine senza sacrificare niente. Il segreto sta proprio nel contrasto tra le due proporzioni: da una parte una cascata di pura seta che scende ben oltre le spalle, dall’altra una frangetta piena, che aggiunge un guizzo sbarazzino all’insieme.

A fare scuola sono senza dubbio Dakota Johnson e Annalisa, fedelissime a questa combo, e che proprio grazie a essa sono riuscite a rendere immediatamente riconoscibile la loro estetica.

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Capelli lunghi ultra scalati, il movimento prima di tutto

Quando l’obiettivo è mantenere una lunghezza importante senza ritrovarsi necessariamente ad avere a che fare con una massa uniforme, e forse un po’ statica, ecco che le scalature diventano le migliori alleate. E, di nuovo, la declinazione più interessante della fredda stagione: nei tagli attuali le ciocche vengono lavorate a diverse altezze, con particolare attenzione alla parte anteriore, dove incorniciano il viso e accompagnano i lineamenti.

Il risultato? Una chioma dinamica, leggera, capace di acquistare volume e movimento anche senza ricorrere a pieghe particolarmente elaborate. Hailey Bieber ed Emily Ratajkowski sono due ottimi riferimenti da cui prendere ispirazione: entrambe ci hanno spesso dimostrato quanto i capelli lunghi possano acquistare carattere grazie a layers ben calibrati, senza perdere quell’allure disinvolta che li rende così irresistibili.

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Il butterfly cut: scalature vaporose, volume da diva

Sulla stessa scia, pensando alle irriducibili amanti delle chiome voluminose, il butterfly cut continua a rappresentare una tentazione difficile da ignorare. Il suo punto di forza è ancora una lavorazione a più livelli, che come da nome crea una sorta di effetto “ali di farfalla”, con ciocche più corte attorno al viso e lunghezze che si aprono progressivamente verso le estremità. La chioma acquista così grande movimento e tridimensionalità, senza perdere centimetri preziosi.

Si tratta di una scelta particolarmente interessante per chi aspira a un risultato più costruito e scenografico, alla Sabrina Carpenter per intenderci, ma non necessariamente rigido: basta una piega morbida, con le punte leggermente rivolte verso l’esterno e ciocche frontali accompagnate all’indietro, per ottenere quell’iconico volume che ricorda le grandi dive del passato.

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Capelli lunghissimi e pari: fascino intramontabile

Ma non tutte amano i capelli scalati, e fortunatamente le tendenze dell’inverno 2026/27 lasciano spazio ad alternative degne di nota: è il caso dei capelli lunghissimi con taglio pari, una vera e propria dichiarazione di stile nella loro estrema essenzialità. Nessuna stratificazione evidente, nessuna ciocca eccessivamente accorciata intorno al viso, ma una pulizia totale che accompagna la chioma fino alle punte.

Il risultato è particolarmente d’impatto quando le lunghezze sono sane, luminose e ben curate, perché è proprio la loro compattezza a diventare protagonista. Fregandosene bellamente del tempo che passa, e così pure dei confini anagrafici che qualcuno vorrebbe ancora imporre, Demi Moore ne ha fatto la sua firma e noi non vediamo l’ora di seguirla.

Il bello di questa soluzione è anche la sua enorme versatilità: si può scegliere un liscio impeccabile, con riga centrale e finish glossy, oppure giocare con le onde. Una scelta apparentemente semplice, ma tutt’altro che banale.

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Capelli XXL e onde morbide: l’allure romantica che conquista (ancora)

Infine, proprio per chi desidera trasformare la propria chioma botticelliana in una vera leggenda, questa stagione fredda spopolano le onde morbide e generose, da distribuire lungo tutta la lunghezza.

Dimentichiamo per un momento le beach waves dall’anima dichiaratamente estiva: qui il movimento è più ampio, sinuoso e avvolgente, con una texture che alterna naturalezza e ricercatezza. La piega non deve apparire eccessivamente artefatta, ma neppure lasciata completamente al caso: qualche boccolo ben posizionato, radici leggere e punte che accompagnano il movimento sono sufficienti per ottenere un risultato dall’allure romantica.

Di recente, Florence Pugh ha offerto un’interessante rilettura di questo stile ai Governors Awards 2026, sfoggiando a gran sorpresa una cascata di onde morbide e dorate che ha segnato un punto di svolta, se si pensa alla sua abituale predilezione per i tagli cortissimi.

Una dimostrazione ulteriore di quanto i capelli lunghi possano cambiare volto a seconda dello styling, facendosi ora sensuali, ora sognanti, ora decisamente da red carpet. Perché, in fondo, il loro bello è proprio questo: non dover mai scegliere una sola versione di sé.

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