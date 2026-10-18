La mezza stagione non ammette mezze misure: la raccolta completa dei tagli più corti e cool che stanno facendo perdere la testa, ma soprattutto la chioma, a tutte

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Zendaya - Tagli corti di tendenza per l'autunno 2026

Dando anche solo una rapida occhiata alle passerelle di stagione, ai red carpet ed agli scatti (più o meno) rubati delle It Girls emerge un dettaglio preoccupante, impossibile da ignorare: le chiome Raperonzoliane sono in netto svantaggio, specie se messe a confronto con geometrie decisamente più essenziali e intriganti. Stiamo parlando dei tagli corti dell’autunno 2026, non una semplice alternativa di comodo per chi ha poco tempo la mattina, ma una dichiarazione di stile — e personalità — dal sapore couture.

Sebbene il mood generale finora sia stato decisamente diverso, in questo senso c’è proprio odore di minimalismo nell’aria: il corto non è mai stato così democratico, camaleontico e, ammettiamolo, anche piuttosto sexy. No, non si tratta della solita spuntatina strategica di fine estate, ma di una vera e propria rivoluzione guidata da consistenze leggere, caschetti audaci che sfiorano gli zigomi e movimenti ribelli che celebrano la naturalezza.

Prepariamoci dunque a scoprire quali sono le tendenze che si dice potrebbero anche farci venire voglia di abbandonare in via definitiva elastici e mollettoni: sembra che le forbici siano le migliori amiche di tutte quelle donne che sanno esattamente cosa vogliono.

Il corto scalato con frangia a tendina, elegante ma rilassato

Sono state le passerelle dedicate all’autunno-inverno 2026/27 di Fendi a proporre una soluzione di stile decisamente fluida e rilassata sul tema tagli corti à la page: parliamo dello scalato con frangia a tendina, una proposta che ridefinisce il classico concetto di carré attraverso una costruzione androgina e minimalista, che sostituisce le linee nette con un gioco di scalature morbide, dinamiche e piene di grinta.

Il vero punto di forza del suddetto look è la combinazione tra la riga centrale e l’amatissima curtain bangs, che come sappiamo si apre sulla fronte accarezzando gli zigomi per incorniciare il volto con un perfetto equilibrio tra rigore e naturalezza. Trattasi di un hairlook estremamente sofisticato ma soprattutto personalizzabile, ideale per chi desidera alleggerire la chioma mantenendo un movimento flessuoso e una versatilità straordinaria nello styling di tutti i giorni.

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Il Trixie, prediletto di colei che non ama passare inosservata

No, non ha niente a che vedere con le iconiche antagoniste di quel nostro cartone animato del cuore: in prima linea tra le novità più fotografate e amate del momento troviamo una rivisitazione dolcissima, ma di carattere, del classico pixie cut, che gli esperti del settore hanno già ribattezzato con il nome di Trixie.

Questa inedita versione si allontana dai contorni netti del passato, per abbracciare un’estetica soffice, ariosa e leggermente casual: è un taglio corto che gioca con le asimmetrie e le scalature invisibili, creando una consistenza impalpabile che si muove a ogni passo. Per renderlo davvero irresistibile si suggerisce di abbinarlo a tonalità piene, ricche e vibranti, prediligendo quel castano cioccolato scurissimo e vellutato che sa regalare una tridimensionalità pazzesca ad ogni singola ciocca.

Si tratta della scelta ideale per chi desidera liberare il collo ma teme un risultato troppo severo, ricce comprese, preferendo un’andatura mossa e sbarazzina, da enfatizzare semplicemente applicando una apposita crema idratante sui capelli umidi lasciati asciugare all’aria. Zendaya approved.

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Il mini shag, dall’anima rock (ma nostalgica)

Per le donne che invece possiedono un’anima più rock e subiscono il fascino di quei volumi audaci che richiamano l’indimenticabile stile grunge degli anni Novanta, la risposta della moda autunnale è il mini shag: immaginate tutto ciò che c’è di iconico nello shag tradizionale, ma ridotto drasticamente nelle lunghezze per concentrare tutta la forza espressiva attorno ai lineamenti.

Parliamo di un taglio che si sviluppa attraverso una stratificazione profonda, la quale incornicia gli zigomi e si completa con una frangia importante, fitta e dall’attitudine maliziosa. La sua bellezza risiede nella totale gestione a bassa manutenzione, dato che basta un abile colpo di dita sporche di prodotto modellante per ottenere la texture vissuta, ribelle e spettinata che non ha bisogno di continui ritocchi durante la giornata.

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Il micro bob geometrico, precisione e stile alle stelle

Sul versante opposto delle mezze misure si colloca il re indiscusso del rigore couture: il micro bob geometrico e dritto, proveniente da nientemeno che le sfilate parigine di Dior. Non parliamo di un caschetto qualunque ma di una versione ridottissima e architettonica, alla Lily Collins per intenderci, tagliata con una precisione millimetrica tanto netta da sfiorare gli zigomi.

Questa sforbiciata drastica ha il superpotere di sollevare visivamente i lineamenti per creare una cornice magnetica che mette in primissimo piano lo sguardo e la struttura del viso: per funzionare al massimo delle sue potenzialità, il taglio in questione esige un finish ultra lucido e compatto che amplifichi l’impronta grafica delle sue linee. Il risultato? Un vero e proprio manifesto di design contemporaneo, perfetto per tutte le amanti del minimalismo più radicale.

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Il caschetto con riga laterale, la soluzione effortless chic

Per tutte coloro che cercano il perfetto compromesso tra una femminilità senza tempo e uno spirito fresco, il caschetto mosso con riga laterale avvistato sulla passerella di Chanel rappresenta la massima espressione di versatilità per questa mezza stagione.

Parliamo di un taglio che si distingue per un equilibrio impeccabile tra la definizione della struttura e la totale naturalezza del movimento, fermandosi elegantemente all’altezza della mandibola.

Il suo grande segreto? Risiede nel ciuffo laterale, che accarezza il volto valorizzando strategicamente gli zigomi, mentre le onde morbide e destrutturate aggiungono un volume leggero e un fascino sobrio, perfetto per adattarsi a qualsiasi occasione senza mai risultare troppo impostato. Per ulteriori informazioni, chiedere a Charlize Theron.

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