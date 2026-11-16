Quando la nostalgia diventa una questione di stile: chi l'ha detto che la moda è una cosa seria? Lunga vita alla tendenza più divertente della stagione, tra fiocchi, calzettoni e accessori improbabili

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Moschino Fall-Winter 2026/27 fashion show

Un giorno la nostra preoccupazione più grande era non perderci la puntata del cartone animato del cuore, quello subito dopo cosa fare con il lavoro e l’album Panini di traumi e relazioni fallimentari accumulate.

Senza accorgercene nemmeno siamo diventate grandi, abili giocoliere nell’incastrare impegni, responsabilità e scadenze. Abbiamo imparato a memoria le regole del power dressing e, come se non bastasse, strada facendo abbiamo perso pure l’animo da inguaribili romantiche che ci faceva guardare il mondo attraverso spesse lenti rosa, quello capace di rendere tutto più leggero. La domanda è una: quando abbiamo smesso di divertirci davvero?

Se individuare il momento preciso è quasi impossibile, grazie alle passerelle dell’autunno-inverno 2026/27 sappiamo quantomeno come agire per cambiare la rotta: questa stagione si torna bambine, a partire dal guardaroba.

Colori pop, stampe vivaci, fiocchi e calzettoni a capo delle tendenze della fredda stagione? Assolutamente sì

Dimentichiamo per un attimo quel guardaroba fatto di capi essenziali, nuance neutre, incursioni ad alto tasso di seduzione e combinazioni studiate per non sbagliare mai. La moda dell’autunno-inverno 2026/27 sembra avere tutt’altra intenzione: farci divertire, sperimentare e, perché no, concederci una buona dose di frivolezza.

Il risultato? Un’estetica che guarda all’infanzia, ma che lo fa con una consapevolezza adulta, tra riferimenti nostalgici, dettagli bon ton e scelte di stile decisamente meno convenzionali.

C’è chi, proprio come negli anni Duemila, chiama tutto questo “kidult”, ossia quel fenomeno che vede l’adulto rivendicare il diritto di tornare bambino, reso manifesto attraverso zainetti-peluche, gadget e fumetti esibiti come veri e propri accessori, e chi preferisce Childish trend.

Parliamo sicuramente di due immaginari che si incontrano, ma che non coincidono totalmente: se il primo celebra il mondo dei ricordi attraverso oggetti e riferimenti pop, il secondo ne recupera soprattutto i codici estetici, reinterpretandoli in chiave adulta. E sofisticata.

A fare da apripista stavolta sono proprio i colori, pronti a riprendersi una bella rivincita sul grigiore tipico della stagione fredda: rosso, giallo, azzurro e rosa confetto sono pian piano tornati ad illuminare le nostre giornate, spesso e volentieri mescolati tra loro senza troppi timori.

Lo dimostra la collezione di Loewe, dove la creatività di Jack McCollough e Lazaro Hernandez si è tradotta in un universo fatto di volumi sorprendenti, suggestioni giocose e tonalità squillanti.

Parliamo di una moda che non ha paura di osare, insomma, e che sembra uscita — almeno in parte — dalla fantasia di una dolce bimba alle prese con i suoi primi esperimenti di styling.

Dalla loro, anche le stampe contribuiscono a questo generale ritorno alla spensieratezza: motivi grafici, fantasie variopinte e lavorazioni dall’aspetto quasi artigianale interrompono la monotonia dei look più classici e rigorosi.

In pedana da Moschino, per esempio, abbiamo visto maglieria e sartorialità diventare terreno di sperimentazione, con motivi illustrati e dettagli assurdi, che giocavano con l’immaginario.

Marco Rambaldi, invece, ha portato sulla sua un delizioso pullover rosa baby in crochet, che sembrava ricordare quei piccoli capolavori fatti a mano dalla nonna con pazienza e tanto amore.

Ma se c’è un elemento che più di tutti racconta questa voglia di tornare bambine, quello è senza dubbio il fiocco: maxi oppure appena accennato, romantico o vistoso, sta conquistando abiti, accessori e persino acconciature, diventando quel dettaglio da non sottovalutare. Loewe e N°21 lo hanno reinterpretato con proporzioni generose, trasformando la funzionalità in puro stile, con un non so che di teatrale.

Secondo Miu Miu, invece, sono i piccoli dettagli a fare la differenza: parliamo dei cerchietti a zig zag che, tornati prepotentemente alla ribalta, ci riportano direttamente agli anni Novanta. E a quelle mattine in cui bastava indossarne uno per sentirsi immediatamente invincibili.

E poi ci sono i calzettoni, gli stessi che un tempo corrispondevano al peggiore degli orrori di stile ma che oggi hanno ritrovato una nuova dignità fashion. Prada li abbina ad abiti da sera e bermuda, giocando con proporzioni e sovrapposizioni che spezzano la compostezza del guardaroba sartoriale. Il risultato è un piccolo ritorno tra i banchi di scuola, ma con una differenza sostanziale: questa volta possiamo scegliere noi quando suona la campanella.

A completare il quadro arrivano poi gli scamiciati, da portare rigorosamente con sneakers e accessori dall’aria casual, come nelle proposte di Louis Vuitton e Calvin Klein: trattasi di silhouette che ricordano i grembiulini di una volta, sottratti dal loro contesto originario e inseriti nell’armadio contemporaneo, dove convivono con capispalla strutturati e calzature più adulte.

Basti pensare a Barbara Palvin in front row alla Fashion Week. Il bello è proprio questo contrasto: anche un capo dall’aria ingenua può diventare sorprendentemente sofisticato, se abbinato nel modo giusto.

Non mancano, poi, nemmeno stivali da pioggia e impermeabili in plastica colorata, che evocano immediatamente le mantelline di quando eravamo piccole. Quelle che indossavamo nelle giornate di pioggia, magari con la segreta speranza di poter saltare indisturbate in qualche pozzanghera.

L’ennesimo caso in cui un capo nato per rispondere a un’esigenza pratica si è trasformato in un qualcosa in grado di dare carattere all’intero outfit, insomma.

Come indossare il Childish look secondo una It-Girl

Naturalmente questo non è un invito a vestirsi dalla testa ai piedi come quando frequentavamo le scuole elementari: come tutto, del resto, un buon Childish look si basa sull’equilibrio e funziona proprio perché gioca con i contrasti, lasciando spazio alla personalità di chi lo indossa.

È quindi consigliato scegliere un solo vezzo da inserire all’interno di un outfit più rigoroso, come una It-Bag divertente o un cerchietto accanto a un completo sartoriale, oppure un maxi fiocco tra i capelli da abbinare a un cappotto dalle linee pulite.

Strano ma vero, anche degli apparentemente antiestetici calzettoni possono diventare gli improbabili protagonisti della tenuta giornaliera, e perfino serale, specie se indossati con una gonna corta e un paio di Maryjane, dei mocassini oppure delle ballerine. Ancor meglio, con dei tacchi.

Per chi ama osare, invece, via libera alle stampe ultra-colorate e alle combo cromatiche meno prevedibili, magari bilanciate con accessori minimalisti.

In fondo, non abbiamo bisogno di tornare effettivamente ai primi anni di vita per riscoprire il piacere di giocare: basta concedersi la libertà di non prendere sempre tutto troppo sul serio, tantomeno il guardaroba.

E se secondo l’haute couture basta così poco a ritrovare un po’ di quella leggerezza perduta, perché mai dovremmo rinunciarvi? Forse quella bambina non se n’è mai andata.