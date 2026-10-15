Dalla Via della Seta alle passerelle dell'haute couture: la nuova ossessione collettiva è la giacca Suzani, colei che promette di portare colore, vivacità e soprattutto significato alla nostra tenuta autunnale

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Giacca Suzani - tendenza autunno 2026

Un altro autunno è arrivato e il solo modo per accettarlo davvero, a quanto pare, è come sempre rifugiarsi nelle nuove tendenze di stagione: a punteggiare le strade sono ancora una volta i capispalla, alleati di stile e necessità, ciliegina sulla torta del layering perfetto, infallibile biglietto da visita.

Il più cool attualmente in circolazione? Ovviamente il più colorato e giocoso che sia mai esistito, risorto dalle sue stesse ceneri e già pronto a spodestare dal trono gli intramontabili blazer e chiodi di pelle: è — nuovamente — il momento di gloria della giacca Suzani, prossimo grande amore collettivo proveniente da molto, molto lontano.

Parliamo di quell’iconico capospalla ricamato a mano in cotone o velluto, storicamente dalla trama variopinta e arzigogolata, che affonda le sue radici nelle antiche quanto affascinanti tradizioni tessili dell’Asia centrale, in particolare delle regioni oggi conosciute come Uzbekistan, Tagikistan e Kazakistan: il suo nome deriva dal persiano suzan, che significa “ago”, e come avrebbe potuto non finire dritto dritto nell’Olimpo del fashion ora che la moda si sta orientando sempre di più verso l’artigianato, verso la narrazione culturale e, di conseguenza, verso tutti quei capi che hanno un’anima unica e personale?

La giacca Suzani sulle passerelle dell’autunno-inverno 2026/27, dalla Via della Seta a noi

Ciò che distingue la Suzani Jacket da tutto quello che conosciamo sono profondità e intenzionalità. A rimanere affascinate da questa prepotente invasione di ago e filo sono state, per prime, le grandi firme dell’haute couture, da Ralph Lauren ad Alanui: sfilate dal sapore massimalista hanno visto cappotti e giacche di tendenza accorciarsi, per scivolare verso linee che strizzano l’occhio alla pulizia del kimono, dove le maniche ampie e i profili morbidi lasciano che a parlare sia l’incredibile densità della trama del tessuto.

Le modelle hanno calcato la scena avvolte in velluti densissimi e cotoni strutturati, dove i motivi decorativi della tradizione — con gli stessi tipici fiori concentrici e le trame ramificate di un tempo — non si limitavano a decorare i bordi, ma si estendevano sull’intera superficie, regalando una sferzata di energia cromatica che ha ridisegnato i confini del guardaroba autunnale.

È la rivincita dell’handmade, che si fa notare costringendo chiunque sia in preda alla fretta cittadina a soffermarsi un attimo in più, solo per guardare.

C’è infatti probabilmente un motivo ben preciso se questo trend è esploso proprio adesso, trasformandosi nel tormentone indiscusso del periodo: diciamocelo, la verità è che eravamo tutti un po’ stanchi del lusso silenzioso, che a furia di sussurri ha finito per annoiarci mortalmente. Ecco perché la moda attuale risponde ad un bisogno quasi primordiale di autenticità, di storie vere da raccontare, a partire da ciò che decidiamo di metterci addosso.

La giacca Suzani non è un pezzo di tessuto tagliato in serie in qualche catena di montaggio ultraveloce, ma il risultato di settimane, e a volte addirittura mesi, di invidiabile pazienza e maestria artigianale. Ogni motivo geometrico, ogni più piccolo tralcio, ogni frutto o fiore ricamato sul tessuto non è lì per puro caso, o semplicemente per riempire uno spazio vuoto: nella tradizione dell’Asia centrale questi disegni erano veri e propri messaggi augurali, simboli di fertilità, protezione e rinascita che le madri cucivano per le figlie.

Se i melograni rappresentavano l’abbondanza, tulipani e iris corrispondevano a bellezza e rinnovamento, mentre i viticci simboleggiavano la continuità della vita: è chiara la ragione per cui portarli sulle spalle significasse indossare una storia.

Vestirne una oggi significa appropriarsi di quel romanticismo ancestrale e portarlo con sé nel caos metropolitano, unendo il fascino antico della Via della Seta con lo spirito decisamente contemporaneo di chi affronta la giornata tra una riunione di lavoro e un aperitivo dell’ultimo minuto.

Sulla Suzani jacket nel panorama street style: le istruzioni per l’uso

Il vero dramma esistenziale, come sempre, alle prese con un capo così sfacciatamente protagonista, si consuma davanti alle ante aperte del guardaroba: niente panico, perché il segreto per dominare la Suzani Jacket sta tutto nell’arte millenaria della sottrazione.

La tela perfetta su cui far risaltare questa meraviglia ricamata è infatti la semplicità più assoluta, quasi banale. Pensiamo ad un paio di jeans a gamba dritta, dal lavaggio medio e senza troppi fronzoli, abbinati solo ad una t-shirt bianca ottico dal taglio impeccabile: il capospalla in questione, adagiato con studiata disinvoltura sulle spalle, farà tutto il lavoro sporco da solo, catalizzando gli sguardi e trasformando la divisa giornaliera in un look da copertina.

Se invece l’occasione richiede un pizzico di rigore in più, la mossa vincente è il look monocromatico, preferibilmente declinato nei toni del nero assoluto, del panna o del cioccolato. Un abito scivolato in maglia sottile o un pantalone sartoriale a vita alta annulleranno qualsiasi rumore di fondo, lasciando che i fili colorati della giacca cantino la loro melodia senza interferenza alcuna.

Per quanto riguarda accessori e calzature, invece, a dominare sono stivali in camoscio morbido, magari nelle tonalità calde della terra come il cognac o il bordeaux, che si sposano a meraviglia con la texture ricca del capo, richiamando quell’estetica vagamente bohémien ma decisamente ripulita. Quando il meteo lo permette, via libera anche a mocassini in pelle e friulane, che riprendano le nuances presenti nel ricamo.

I gioielli, infine, devono essere ridotti ai minimi termini, fino a divenire quasi impercettibili: sono promossi i piccoli cerchi d’oro e i bracciali rigidi, affinché esaltino i toni dell’insieme senza appesantire lo sguardo.

Insomma, investire su un indumento del genere non significa semplicemente cedere all’ennesima tendenza passeggera, ma fare spazio nel proprio armadio ad un pezzo d’arte intramontabile che, possiamo starne certi, non passerà mai di moda. E continuerà a raccontare qualcosa di noi molto oltre la fine di questa stagione.