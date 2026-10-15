Getty Images Cristel Carrisi rompe con Al Bano: quando allontanarsi da un genitore

Vorresti chiamarlo per raccontargli una bella notizia. Poi ricordi l’ultima conversazione, come ti sei sentita dopo, e rimetti giù il telefono. In certi rapporti con i genitori, la distanza comincia così, dal desiderio di cercarsi e dalla paura di ritrovarsi ancora nello stesso dolore.

Cristel Carrisi ha raccontato a Verissimo di non parlare con il padre Al Bano da mesi e ha spiegato così la sua assenza al rinnovo delle promesse matrimoniali. Ha parlato di questioni irrisolte e delle dichiarazioni televisive del padre contro Romina Power. Conosciamo soltanto una parte della loro storia, certo, ma quel bisogno di fermarsi, pur soffrendo per l’assenza, può risultare familiare a molti.

Volersi bene può non bastare a stare bene insieme

Ammettere che un genitore ci fa soffrire è difficile, molto. Vengono in mente i sacrifici, i momenti belli, le litigate, le volte in cui c’è stato. E subito ci chiediamo se abbiamo davvero diritto a lamentarci o se invece ci stiamo comportando da “figlie viziate”.

Possiamo custodire quei ricordi e riconoscere ciò che oggi ci ferisce e l’affetto rende questa consapevolezza più dolorosa. Vorremmo stare bene proprio con quella persona, raccontarci senza prepararci a una critica. E quando non succede, possiamo continuare a tentare, convinte che basti trovare le parole giuste.

Magari prima di una visita decidi già di cosa non parlerai, ti ripeti di lasciar correre, perché vuoi trascorrere qualche ora serena. Si cerca spesso un compromesso occasionale e questo fa parte delle relazioni. Se però finisci sempre per nasconderti, vale la pena ascoltare quella fatica. Riesci a esprimere un dispiacere? Quando racconti che qualcosa ti ha ferita, trovi curiosità oppure devi difendere perfino il diritto di esserci rimasta male? Porsi queste domande è molto importante perché possono aiutarti a guardare il rapporto senza minimizzare ciò che provi.

Il senso di colpa non ha sempre l’ultima parola

È normale, subito dopo aver messo un paletto, sentire quell’ansia che ti stringe la gola e ti spinge a fare un passo indietro. Ti ritrovi a pensare che tua madre resti sola in quella casa grande, che tuo padre stia invecchiando troppo in fretta. O puoi anche dare la colpa a te stessa, ti dici che se solo fossi stata un po’ più paziente avresti potuto mandar giù un altro rospo.

Succede a tutti. Ma prima di correre a riannodare quel filo solo per far passare la paura, fermati un secondo e chiediti se lo stai facendo perché ti mancano davvero, o solo perché non sopporti l’idea di averli delusi? Ma qui arriva l’altolà più importante: non devi correre a “aggiustare” le cose per sistemare le tue emozioni. Anche lasciar passare del tempo è una scelta, ti serve per capire dove finisce il tuo dovere di figlia e dove inizia un carico che semplicemente non ti spetta portare.

Costruire il tuo spazio, una mattonella alla volta

Ricorda sempre che mettere una distanza non significa sparire nel nulla dall’oggi al domani. A volte vuol dire solo vedersi leggermente meno o trovare il coraggio di staccare il telefono quando la discussione supera il limite. Puoi provare a dire qualcosa di semplice, tipo: “Vorrei davvero parlare con te, ma detto così mi fa solo male. Sentiamoci più tardi, quando siamo tutti più calmi.”

Certo, nessuno ha la soluzione perfetta per ogni caso. Come diceva Tolstoj in Anna Karenina, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Trovare la misura giusta è un lavoro su misura, dipende da come sei fatta tu, da cosa hai vissuto in quella casa e da come reagiscono loro ogni volta che provi a spiegare come ti senti.

Ci saranno giorni che ti sembreranno interminabili, inutili nasconderlo. Giornate in cui succederanno cose belle o brutte e che avresti voluto con tutto il cuore raccontare solo a tua madre o a tuo padre. E sentirai un vuoto sullo stomaco. È la nostalgia, ed è sacrosanta. Ma sentire la loro mancanza non significa che devi correre indietro a riprenderti le solite dinamiche. Puoi accogliere quel magone senza annullare le ragioni che ti hanno spinta a fermarti.

Con il tempo, con la testa e il cuore più leggeri, capirai se c’è davvero la possibilità di ritrovarsi. Di sedervi allo stesso tavolo senza l’ansia che tutto esploda, di parlare a voce bassa e, per la prima volta nella vita, sentirti finalmente vista e ascoltata. Anche quando la pensate in modo diverso. Anche quando sei semplicemente te stessa.