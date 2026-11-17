Il peso del senso di colpa dopo un trauma: perché molte vittime finiscono per accusare sé stesse e quanto è difficile imparare a guardarsi senza colpa

IPA Elena Sofia e quell'abuso subito a 12 anni: "Non riesco a perdonare"

Quando Elena Sofia Ricci è tornata a parlare dell’abuso subito a dodici anni da un amico di famiglia, a colpire, oltre ovviamente alla ferocia del fatto in sé, è stata la confessione di ciò che si è portata dietro per decenni: “La cosa più difficile è perdonare sé stessi”.

Un sentimento che emerge anche nel recente racconto di Elisa, che ha rivelato di aver subito un abuso sessuale a otto anni e di essere arrivata soltanto a 48 a chiedere l’aiuto di un terapeuta. “Sto imparando a non colpevolizzarmi”, ha spiegato la cantante, che ha anche ribadito un principio tanto semplice quanto difficile da interiorizzare per chi attraversa un trauma: “Una persona abusata non ha mai nessuna colpa”. Due esperienze diverse che mettono a fuoco la stessa assurdità psicologica, quella di sentirsi in difetto anche quando si è la vittima.

Eppure, chiunque abbia attraversato una ferita profonda sa che quel senso di colpa ha una sua logica, per quanto spietata. Di fronte a qualcosa di troppo grande e ingiusto da accettare, la mente finisce per ribaltare i ruoli, ci spinge a cercare un errore in noi pur di non arrenderci all’idea di essere stati completamente in balia degli eventi.

Si tratta di un inganno, puro e semplice, e l’unico modo per rimettere finalmente al loro posto i pesi della bilancia è comprendere che la responsabilità appartiene solo a chi ferisce.

Perché dopo un trauma possiamo accusare noi stessi

Il self-blame, cioè l’attribuzione a sé stessi della responsabilità per ciò che è accaduto, è una risposta che può comparire dopo esperienze traumatiche. Il National Child Traumatic Stress Network sottolinea che nei bambini vittime di abuso sessuale sono comuni vergogna, paura di non essere creduti e pensieri come “avrei potuto impedirlo”.

Da adulti il meccanismo può sopravvivere sotto altre forme: Perché non ho reagito? Perché non sono scappata? Perché non ne ho parlato prima? Sono domande che cercano una spiegazione, ma rischiano di trasformarsi in un processo contro sé stessi. Anche il National Center for PTSD considera colpa e autoaccusa tra le possibili reazioni successive a un trauma.

Attribuirsi una parte di responsabilità può sembrare incomprensibile, ma psicologicamente può avere una funzione: se penso che avrei potuto fare qualcosa di diverso, posso conservare l’illusione che il mondo sia almeno in parte controllabile.

Per un bambino questo meccanismo può essere ancora più complesso. Il National Child Traumatic Stress Network osserva che, nelle storie di trauma complesso, attribuire a sé stessi la colpa può risultare perfino psicologicamente “più sicuro” che riconoscere come pericolosa o inaffidabile una persona adulta da cui si dipende. Ma ciò che inizialmente aiuta a dare un senso all’incomprensibile può successivamente diventare una ferita, la responsabilità dell’aggressore viene interiorizzata dalla vittima.

Vergogna e PTSD possono alimentarsi

Una meta-analisi condotta su 25 studi e oltre 3.600 persone esposte a traumi ha rilevato una forte correlazione tra il senso di vergogna e la gravità dei sintomi da stress post-traumatico (PTSD). Altre ricerche mostrano come si possa creare un circolo chiuso: l’autoaccusa alimenta la sofferenza e una sintomatologia più intensa finisce, a sua volta, per rafforzare il bisogno di colpevolizzarsi.

Naturalmente ogni percorso è diverso (il sostegno ricevuto, la storia personale e l’accesso alle cure fanno una grande differenza) ma il peso di questo senso di colpa accomuna moltissime persone che hanno subito violenza.

“Perdonarsi” non significa riconoscersi una colpa

Le parole, anche in questo caso, sono importanti. Parlare di perdono verso sé stessi non dovrebbe implicare che esista davvero qualcosa da perdonare. Nel lavoro clinico può essere più utile pensare a un processo di riduzione dell’autoaccusa e di costruzione di uno sguardo meno punitivo verso sé stessi. La self-compassion (ovvero la capacità di trattarsi con comprensione invece che con durezza) sta ricevendo crescente attenzione proprio nella ricerca sui sopravvissuti alla violenza sessuale.

Una revisione sistematica del 2026, basata su 31 studi, ha rilevato che livelli maggiori di self-compassion sono associati nelle persone sopravvissute a minore sofferenza psicologica e maggiore benessere; alcuni studi suggeriscono che parte di questa associazione passi proprio attraverso una riduzione di vergogna e self-blame.

Ed ecco che guarire, allora, non vuol dire necessariamente dimenticare, né perdonare chi ha fatto del male, nemmeno diventare la persona che si era prima del trauma. Si può guarire quando si arriva a guardare quella versione di sé (la bambina, l’adolescente o anche l’adulto che non riuscì a reagire) senza processarla ingiustamente ancora una volta.

Fonti bibliografiche: