Per lungo tempo è stata la migliore, oggi Federica Brignone è costretta a dire addio allo sci, ma non prima di un’ultima, indimenticabile, gara

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IPA Federica Brignone

È la fine di un’epoca. Di un’era di successi, trionfi, di anni che passeranno alla storia dello sport mondiale. Federica Brignone è stata la migliore, la più grande dello sci, la tigre delle nevi, così come la chiamano. Federica in pista è stata una leggenda, ma adesso per lei inizia un nuovo capitolo, lontana dalla gare ma con lo sci sempre nel cuore. L’addio arriva a causa del grave infortunio che le ha ormai reso impossibile continuare la propria carriera agonista.

L’addio allo sci con un sorriso

Le prime nevi hanno iniziato ad imbiancare lo Stivale e Federica Brignone è scesa in pista, come sempre, ma non come prima. “Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa sempre troppo male”. Gli strascichi di quel tremendo infortunio del 3 aprile 2025 quando, durante lo slalom gigante in Val di Fassa, Federica colpisce la porta, cade sulla neve e si procura la frattura di tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore.

Ci vollero due interventi e 42 punti di sutura prima di poter tornare sugli sci. Poi l’ennessima conseguenza: una cisti alla caviglia e un’altra volta sul lettino d’ospedale. Ma la tigre non si arrende: appena pochi giorni prima aveva annunciato il ritorno sulla neve, nella sua Cervinia. Le cose, però, non sono andate come sperato. Le gambe non rispondo come un tempo.

“Per questo motivo – afferma la campionessa che un sorriso che tradisce l’emozione – ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica! È stata sicuramente una scelta molto difficile, ma nonostante io abbia fatto di tutto per poter tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette”. Prima, però, l’ultimo ruggito. “Vorrei però aprire il cancelletto di gara ancora un’ultima volta per salutare questo mondo che tanto amo e tutti voi” promette, e l’intero mondo dello sport resta in attesa.

Per Federica Brignone una nuova vita

Federica Brignone ha più medaglie che anni. La 36enne valdostana conta nel suo palmares due ori alle Olimpiadi, conquistati ai Giochi di Milano Cortina 2026, a pochi mesi dall’operazione. Due coppe del Mondo generali (la prima italiana a vincerle) e cinque di specialità. Ancora, quattro medaglie mondiali, un argento e due bronzi olimpici. Ha dedicato la vita allo sci, e il risultato è stato leggendario.

Federica dice addio ma nessuno la dimenticherà. “Congratulazioni per una carriera straordinaria! Cortina è stata un rientro incredibile e rimarrà per sempre dentro di noi. Goditi il prossimo capitolo” ha scritto la collega campionessa Lindsey Vonn. “Tigre una volta, Tigre sempre. È stato un onore e un privilegio competere con te” aggiunge l’altrettanto vincente Tina Maze. “La tua resilienza ha ispirato tutti noi che abbiamo gareggiato al tuo fianco – ha aggiunto la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin – Sei una guerriera”.

Tigre per sempre, ma con più tempo da dedicare al nuovo fidanzato, il bellissimo modello James Mbaye. Federica Brignone potrà godersi quel riposo che non si è mai concessa, conoscendola però è quasi certo che, seppur in vesti diverse, continueremo a vederla brillare sulla neve e nel mondo dello sci.