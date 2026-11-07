iStock La crema all'urea idrata e nutre la pelle

Appena arriva l’autunno e le temperature si abbassano, la nostra pelle ne risente. Freddo e sbalzi termici rendono la cute molto più secca e abbiamo costantemente la sensazione di pelle che tira. È arrivato quindi il momento di rivedere la nostra beauty routine e di inserire ingredienti in grado di nutrirla in profondità. Tra i più apprezzati durante il periodo autunnale e invernale c’è l’urea, naturalmente presente nella pelle stessa che in alcuni periodi dell’anno deve essere integrata con prodotti specifici come le creme e le lozioni corpo.

È importante usare la crema all’urea perché:

Aiuta a trattenere l’acqua

Previene la secchezza cutanea

Ammorbidisce le zone della pelle più ruvide

Assicura un risultato levigante

Per affrontare la stagione fredda con una pelle morbida e idratata abbiamo selezionato 5 creme da inserire nella tua skincare.

Mixa Urea Cica Repair+: il nutrimento extra

Se hai la pelle secca e ruvida, questo autunno nella tua routine di bellezza ti consigliamo di inserire Mixa Urea Cica Repair+. La crema nonostante abbia un alto potere nutritivo, non unge o appesantisce la cute, il segreto sta nella formula con ingredienti bilanciati. Oltre all’urea al 10%, il cosmetico contiene amminoacidi, glicerina e burro di karité, ingredienti ricchi, ma che si assorbono rapidamente.

Offerta Mixa Urea Crema rigenerante

Instituto Español Urea: per chi ha la pelle ruvida

Quando la pelle appare particolarmente disidratata è il momento di usare una crema altamente nutriente come quella di Instituto Español Urea. Da applicare su tutto il corpo, in particolare su gomiti, mani e piedi, le zone che tendono a seccarsi maggiormente, ha una funzione riparatrice favorita da ingredienti emollienti e naturali. Un vantaggio extra? Ha un piacevole profumo che ti accompagna tutto il giorno.

Grocerism Urea Cream: la crema per i piedi

I piedi hanno bisogno di attenzioni soprattutto in inverno quando i talloni tendono a screpolarsi e i piedi stessi sono più ruvidi. La soluzione è contenuta all’interno di un barattolino ed è Grocerism Urea Cream. Come suggerisce il nome, il prodotto è a base di urea, che viene combinata con acido salicilico al 2%, aloe vera e acido ialuronico, un mix dalle proprietà esfolianti e idratanti. Utilizzata quotidianamente avrai in poco tempo piedi molto più lisci e le zone ispessite appariranno immediatamente più morbide.

Offerta Grocerism Urea Cream Crema piedi urea 40%

Nivea Repair & Care Urea: la crema versatile

Non sempre abbiamo tempo da dedicare alla skincare routine, quindi siamo sempre in cerca di prodotti versatili che abbiano diverse proprietà e che siano adatti a tutto il corpo. A realizzare tutti i tuoi desideri arriva la crema Nivea Repair & Care Urea, da avere in borsa e sulla scrivania. La sua formula unisce i benefici dell’urea a quelli della glicerina che hanno proprietà emollienti e nutrienti. Adatta alle pelli secche e ruvide, ma anche a quelle che hanno bisogno di un boost di idratazione extra puoi usarla sia sul viso, che mani, piedi e tutto il corpo.

Eucerin UreaRepair: la crema per pelli molto secche

Eucerin è un brand che da anni si prende cura della nostra pelle, in particolare quella secca e sensibile. Lo fa tutto l’anno, ma soprattutto in inverno. Tra i prodotti da avere con l’arrivo del freddo, non puoi fare a meno di Eucerin UreaRepair, da usare come supporto alla tradizionale crema. Un trattamento con urea al 10% arricchita con ceramidi e ingredienti nutrienti che rafforzano la barriera cutanea e trattengono l’acqua presente naturalmente nella pelle.

Eucerin Urea Repair Crema per pelle secca e sensibile

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale