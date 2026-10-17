Il freddo è già arrivato sulle nostre le mani e la K-beauty ha fortunatamente trovato la risposta nella crema mani dalla formula idratante

iStock Le creme mani coreane idratano la pelle e la rendono più morbida

Con l’arrivo dell’autunno e le temperature che si abbassano la pelle delle mani tende a tirare, se a questo aggiungiamo i lavaggi frequenti in un attimo ci ritroviamo con le mani secche e screpolate. Ci sono tantissime creme in commercio, ma quelle da tenere d’occhio arrivano direttamente dalla K-beauty perché sulla pelle delle mani applicano lo stesso principio sfruttato per la pelle del viso: creare formule idratanti con ingredienti mirati. Dato che la beauty routine coreana è diventata popolare online ci sono diversi brand conosciuti e amati dalle skincare addicted che hanno realizzato una linea di creme per le mani dalla texture leggera. Perfette da portare sempre con noi in borsa e usare all’occorrenza, abbiamo selezionato 5 creme da provare subito per ogni necessità.

È uno dei brand coreani più conosciuti e apprezzati, Mizon anche per le mani riserva una piccola chicca alle appassionate della beauty routine in generale e del brand in particolare. Collagen Mani & Foot come suggerisce il nome non protegge solo le mani, ma anche i piedi, i talloni, i gomiti, oltre a tutte quelle parti del corpo che tendono a seccarsi durante il corso dell’anno, soprattutto in autunno. Il segreto sta nella sua formula a base di collagene marino che ha un effetto lenitivo e idratante, se a questo aggiungiamo 7 tipi di estratti vegetali, avrai mani morbide e luminose in poco tempo.

Mizon Crema mani al collagene

Yepoda The Pinky Promise, la crema più social

Basta guardarci intorno o fare un giro sui social e di sicuro ci sarà capitato di vedere attaccato alle borse un piccolo charms a forma di bottiglietta: è la crema mani Yepoda The Pinky Promise che da prodotto cosmetico è diventato anche un piccolo accessorio. Dietro al design accattivante, però, si nasconde una formula studiata con ingredienti equilibrati tra di loro. Il burro di murumuru, l’olio di mandorle dolci e le ceramidi idratano pelle e unghie, ammorbidiscono le cuticole lasciando un piacevole aroma di lavanda sulle mani. La boccetta ricaricabile, poi, è anche green.

Yepoda Crema mani virale

Dr.Jart+ Ceramidin Moisturising Hand Cream ha una formula riparatrice

Se hai la pelle delle mani secca e sensibile allora ti consigliamo di provare la crema coreana Ceramidin Moisturising di Dr.Jart+. Uno dei brand più apprezzati della K-beauty ha scelto di usare gli ingredienti principali dei suoi prodotti per il viso, anche nella crema mani e il risultato è una formula riparatrice, efficace sulla cute particolarmente sensibile. Il merito va alla glicerina, al pantenolo e alla ceramide NP, ingredienti ricchi che nonostante questo non lasciano la pelle unta perché si assorbono facilmente.

Offerta Dr.Jart+ Crema mani riparatrice

Vanini, la crema mani idratante e anti-age

Le mani devono essere protette dal freddo, ma anche dal tempo che passa e per farlo la K-beauty ci regala la crema Vanini. A fare la differenza è nuovamente il mix di ingredienti che vede l’azione congiunta di burro di karitè e olio di cocco che regalano un boost di idratazione. L’olio di crusca di riso, invece ha un effetto riequilibrante e protettivo. Infine la vitamina E garantisce un’azione antiossidante.

Vanini Crema mani anti-age

Tony Moly Magic Banana Hand Milk, la crema dal piacevole aroma

Il pack ha la forma di una banana e il profumo ricorda proprio quello del frutto: la Tony Moly Magic Banana Hand Milk è la crema che incarna in pieno lo spirito pop della K-beauty senza tralasciare l’efficacia. La formula nutriente è arricchita da estratti botanici per tonificare e nutrire la pelle.

Tony Moly Crema mani alla banana

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