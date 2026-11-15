L'acido poliglutammico è l'ingrediente che ti svolterà la skincare: idrata la pelle secca in un istante e la rende luminosissima!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Prodotti e benefici dell'acido poliglutammico: cosa comprare

Tutti ne parlano ed è l’ingrediente skincare del momento: si tratta dell’acido poliglutammico che promette di idratare la pelle in modo eccezionale, con una potenza quattro volte maggiore rispetto all’acido ialuronico.

Frutto di studi, test e continue sperimentazioni questo ingrediente beauty promette di rivoluzionare il mondo della skincare. Si tratta di un polimero idrosolubile che viene ricavato tramite la fermentazione batterica di un bacillo del fieno. Ha proprietà idratanti e umettanti, capaci di donare una pelle rimpolpata e un incarnato luminoso, anche d’inverno quando le temperature fredde mettono a dura prova la barriera cutanea.

A cosa serve l’acido poliglutammico?

Questa molecola ha un alto peso, ciò significa che riesce a trattenere alte quantità di molecole d’acqua. Proprio come accade con l’acido ialuronico, ma molto di più. L’acido poliglutammico infatti ha la capacità di trattenere una quantità di molecole acquose sino a 5mila volte il suo peso. Il risultato? Un film idratante sulla superficie cutanea che protegge dal freddo e dona una glass skin stupenda.

I prodotti che contengono acido poliglutammico dunque hanno moltissimi benefici. Sieri, creme e maschere con questo ingrediente:

Rendono la pelle compatta;

Riducono le rughe;

Idratano in profondità;

Aumentano la barriera cutanea;

Eliminano secchezza e desquamazione;

Uniformano l’incarnato e lo rendono luminoso;

Migliorano la tenuta del make-up.

Quando usarlo? L’acido poliglutammico si può usare sia mattina che sera, inserendolo nella skincare routine. L’unica avvertenza è quella di usare questo ingrediente per ultimo, la molecola infatti è molto più grande, dunque dovrebbe seguire retinolo, acido ialuronico o vitamina C.

Se lo usi al mattino aggiungi anche una crema solare con SPF, mentre la sera punta sia su una crema idratante che un siero, soprattutto d’inverno.

In generale i prodotti con acido poliglutammico sono indicati soprattutto per chi soffre di pelle secca e disidratata. In particolare d’inverno, quando vento, freddo e pioggia (ma anche la luce blu degli schermi) mettono a dura prova la barriera cutanea. Il suo potere infatti non solo regalerà idratazione, ma aiuterà anche a rendere la pelle più compatta e luminosa, contrastando la comparsa di linee sottili e rughe.

Conosciuto come “nuovo acido ialuronico”, questo ingrediente potrebbe trasformarsi nella tua arma speciale contro il freddo invernale. Le basse temperature infatti spesso causano pelle screpolata o che tira. Il consiglio è quello di non usare l’acido poliglutammico in sinergia con l’acido ialuronico, creando una combinazione che svolterà la tua skincare routine.

L’acido ialuronico a basso peso molecolare infatti riesce a raggiungere gli strati epidermici profondi, mentre l’acido poliglutamminico dona una idratazione superficiale, creando un potente film protettivo. Usandoli insieme riuscirai ad avere una pelle luminosissima, rimpolpata e idratata per molto tempo.

Non a caso sono tantissimi i brand che hanno deciso di inserire questo ingrediente miracoloso nelle loro formulazioni. Puoi trovarlo in numerosi sieri super idratanti, adatti per chi ha la pelle molto secca, in lozioni umettanti e in creme ricche e dense da applicare durante i mesi freddi.

Offerta Siero con acido poliglutammico INKEY Siero con acido poliglutammico al 3%

Siero con acido poliglutammico Collistar Siero con acido poliglutammico e acido ialuronico

Siero con acido poliglutammico Sephora Siero con acido poliglutammico bolle di rugiada

Siero con acido poliglutammico Experiment Siero con acido poliglutammico e niacinamide

Crema con acido poliglutammico TIRTIR Crema con acido poliglutammico e centella asiatica

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale