Rigenera e rivitalizza la pelle, dona compattezza e agisce contro i segni del tempo, la crema Regenerist di Olay è davvero l'alleato di bellezza che stavate aspettando

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Antiage, rigenerante e idratante, la crema viso di Olay è il must da avere ora

La cura della nostra pelle passa dai gesti che le dedichiamo quotidianamente, dall’idratazione e dai nutrienti che le diamo attraverso l’alimentazione e i prodotti specifici della nostra skincare routine. E se volete donare un pieno di benessere alla pelle con dei risultati che si vedano fin dal primo giorno, ecco che la crema di Olay, Regenerist, è il prodotto giusto da usare ogni mattina per avere una cute tonica, luminosa e rigenerata per tutto il giorno.

Una crema viso potente, mirata e con un effetto che si vede fin dal primo istante, grazie alla sua concentrazione di ingredienti anti age e ai tantissimi benefici che è in grado di donare alla pelle:

contrasta i segni del tempo;

rigenera la pelle;

idrata in profondità la cute e la mantiene elastica h24.

Offerta Olay La crema viso che rigenera la pelle

Gli ingredienti della crema Regenerist di Olay

Un mix di peptidi, pantenolo (la vitamina B5) e il 99% di niacinamide pura, che agisce per attivare il rinnovamento cellulare e per donare una seconda vita alla vostra cute.

La niacinamide, infatti, svolge diverse azioni a beneficio della pelle:

stimola la sintesi del collagene, migliorando l’elasticità cutanea e riducendo la visibilità delle linee sottili;

svolge un’azione lenitiva e antirossore;

rinforza la barriera cutanea;

regola la produzione di sebo;

uniforma la pelle e aiuta a eliminare eventuali macchie cutanee.

Ma la crema viso di Olay contiene anche pantenolo, che aiuta la pelle a trattenere l’umidità e a mantenersi morbida ed elastica, e peptidi, che riducono rughe e linee sottili dal viso.

Come agisce sulla pelle?

Un mix di ingredienti scelti e pensati specificatamente per agire contro i segni del tempo, per donare compattezza e tonicità alla pelle e per rigenerare la cute in modo immediato e fin dal primo utilizzo.

Una crema viso che non è solo un concentrato di attivi potentissimi per la cura della pelle, ma che grazie alla tecnologia microscuplting, ha anche una forza in più di cui approfittare. Regenerist di Olay, infatti, penetra fino a 10 strati cutanei in profondità, per aumentare l’efficacia della sua azione e velocizzare il rinnovamento cellulare, lasciando la pelle visibilmente più luminosa, liscia e rigenerata.

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Come si utilizza?

E tutto con il massimo comfort possibile. La crema Regenerist, infatti, ha una texture morbida e leggera, che non unge la pelle, si assorbe facilmente e senza profumo, lasciando la cute liscia e morbida.

Una crema viso giorno, da applicare durante la skincare mattutina, dopo la classica detersione, il tonico, il siero viso o l’essenza che siete solite utilizzare e la crema contorno occhi. E ovviamente senza dimenticarsi di applicare uno strato leggero di protezione solare dopo la crema viso.

Per avere massimo beneficio dalla crema Regenerist, dovrete applicarla direttamente sulla pelle, picchiettandola con le dita e massaggiando la pelle verso l’alto, come una sorta di massaggio liftante che aiuti la crema a penetrare meglio e che stimoli la circolazione, lasciandovi un colorito più sano, roseo e luminoso.

Regenerist di Olay è davvero una crema viso mirata, che idrata, rassoda e rinnova la pelle con un effetto di idratazione di 24h. Un prodotto da avere e da provare subito.

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