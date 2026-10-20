Un trattamento labbra che nutre, idrata e dona un effetto shine immediato, il lip gloss da avere adesso è in sconto ed è un boost di luce e benessere

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Nutre, idrata e illumina le labbra, il lip gloss da avere ora è in sconto

Come cantavano i “The Giornalisti”, le labbra fanno la differenza in un volto, motivo per cui quando ci si prende cura di loro bisognerebbe scegliere dei prodotti che non solo le rendano più belle ma anche più sane, come il lip gloss ai peptidi di Essence, The super peptide glossy lip treatment.

Un lip gloss che svolge diverse funzioni, agendo come u trattamento mirato per regalare un finish brillante e shine alle labbra ma anche per nutrirle in profondità, e lasciandole con un effetto rimpolpato fin dalla primissima applicazione. Un balsamo labbra che dona alla parte un aspetto curato, luminoso ma senza appiccicare.

Offerta Essence Il lip gloss ai peptidi effetto shine è in sconto ora

The super peptide glossy lip treatment, un trattamento effetto shine per le labbra

Un prodotto che è un vero trattamento per le labbra, arricchito con ingredienti nutrienti e che si fondono con la pelle per donarle il massimo benessere. Un mix di peptidi, che favoriscono l’idratazione della parte e che aiutano a rinforzarne la barriera protettiva, ma anche burro di karité, nutriente e idratante e la vitamina E, antiossidante e che agisce contro i radicali liberi.

Una formulazione mirata e pensata appositamente per prendersi cura delle labbra, in modo delicato e adattandosi a ognuna di noi, e donando alla parte massima idratazione e un aspetto immediatamente più voluminoso, oltre a un finish brillante.

Un lip gloss dalla texture lattiginosa, ma che una volta applicato non appiccica, lasciando sulla parte una piacevolissima sensazione di morbidezza e un profumo dolce e avvolgente. Insomma, il lip gloss di Essence oltre a farvi belle fa anche bene, svolgendo il suo compito di cura delle labbra a tutto tondo in modo impeccabile e irrinunciabile, giorno dopo giorno.

Come utilizzare il lip gloss si Essence

Un balsamo labbra che si può applicare più volte al giorno, nutrendo la parte e mantenendo le labbra sempre perfettamente morbide, rosate e delicatamente brillanti. E con una semplicità assoluta nell’utilizzarlo.

Grazie alla sua confezione a tubo, il lip gloss ai peptidi di Essence è un prodotto comodissimo e igienico. Per usarlo vi basta spremere la quantità necessaria di prodotto e applicarlo sulle labbra facendolo scorrere delicatamente sulla parte, come fosse un siero viso, lasciando che penetri e che vi dono un bell’effetto shine immediato.

Offerta Essence Il lip gloss ai peptidi effetto shine è in sconto ora

Perché averlo ora e perché non potrete più farne a meno

Un vero trattamento per le labbra e che trovate a un prezzo minuscolo, solo tre euro, grazie allo sconto in atto su Amazon, come dire, acquistare questo prodotto adesso è come fare una seduta in un salone praticamente gratis, ripetendola ogni volta che ne sentite il bisogno o che desiderate donare alle vostre labbra un finish brillante e rimpolpato.

Un prodotto da avere ora e da non farsi sfuggire, per rendere le vostre labbra davvero uniche e per fargli fare davvero la differenza sul vostro viso, donandogli benessere, idratazione e salute a ogni applicazione, e un aspetto lucente e rosato che catturi lo sguardo.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale.