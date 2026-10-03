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GettyImages Il balsamo labbra all'acido ialuronico insostituibile

Il cambio di stagione ha un indicatore infallibile: le labbra che iniziano a tirare e a screpolarsi. Prima ancora di fare il cambio dell’armadio, i primi freddi, il vento e gli sbalzi termici tra fuori e dentro i locali e i negozi, sono le nostre labbra a lanciare il campanello d’allarme e presentare il conto. Dopo aver testato decine di prodotti promettenti e costosi che promettevano di idratare le labbra dall’interno grazie a misteriosi ingredienti attivi innovativi provenienti da qualsivoglia Paese sconosciuto, pensavo sarei rimasta per sempre con le mie labbra rattrappite al primo soffio di vento invernale. Invece mi sbagliavo. Finalmente ho trovato un prodotto che non si limita a creare una patina superficiale destinata a svanire in pochi minuti. La sorpresa è che arriva direttamente dagli scaffali della farmacia e costa solo pochissimi euro: il ConnettivinaStick Labbra di Fidia Farmaceutici.

Offerta Fidia ConnettivinaStick Labbra - Stick da 3g a Base di Acido Ialuronico 0,2%,

Un concentrato di idratazione apprezzato che merita tutte le migliaia di recensioni positive

Questo stick da 3 grammi è un vero e proprioche ripristina la barriera cutanea labiale. Il segreto della sua efficacia risiede nel suo ingrediente principale:. Mentre molti prodotti si limitano a ungere, l’acido ialuronico lavora in profondità per richiamare e trattenere l’acqua, garantendo un’idratazione reale e duratura che ripara i danni causati dalle temperature estreme, sia in inverno che in estate.

La formula è un concentrato di attivi mirati e funzionali, tra cui:

Allantoina : svolge un’azione emolliente e fortemente lenitiva, spegnendo il bruciore tipico delle labbra spaccate.

: svolge un’azione emolliente e fortemente lenitiva, spegnendo il bruciore tipico delle labbra spaccate. Vitamina E: offre uno scudo antiossidante contro i radicali liberi e lo stress ambientale.

Cera d’api: nutre intensamente e crea una pellicola protettiva naturale che difende la mucosa senza soffocarla.

Oltre a vantare una composizione rigorosa, dermatologicamente e clinicamente testata, questo stick è formulato senza parabeni, senza conservanti aggiunti e senza glutine, risultando estremamente delicato anche sulle pelli più reattive.

L’esperienza d’uso è ciò che lo rende un acquisto da ripetere all’infinito. Lo puoi utilizzare la sera come ”maschera” idratante stendendo uno strato abbondante e occludendo le labbra con un ulteriore strato di vaselina così da trattenere tutta l’umidità delle labbra e raddoppiare il potere idratante oppure la mattina applicare un sottile velo prima del tuo rossetto o matita. Infatti, a differenza di molti trattamenti intensivi, la texture di ConnettivinaStick è sorprendente perché non appiccica e rimane fissa sulle labbra per ore, eliminando la necessità di riapplicare il prodotto ogni dieci minuti.

Trovare un trattamento di derivazione farmaceutica, con una concentrazione funzionale di Acido Ialuronico e una resa cosmetica così elevata, a un prezzo inferiore ai 5 euro, è una rarità assoluta. Con oltre 2.746 recensioni positive, il consenso è quasi unanime: risolve il fastidiosissimo problema della pelle “che tira” lasciando le labbra morbide e lisce. Un rapporto qualità-prezzo imbattibile che lo consacra a must-have definitivo da tenere sempre in tasca, in borsa o sul comodino da qui fino alla prossima primavera.

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