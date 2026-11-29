Guance color fragola, naso rosso e quel pizzico di romanticismo che serve per affrontare l'inverno con lo spirito di chi è appena tornata da una vacanza sulla neve: se queste sono le condizioni, forse potremmo anche iniziare a farci piacere il freddo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Ski Slope Blush tendenza make-up inverno 2026/27

È impossibile immaginare Maria Antonietta senza le sue pomelle rosso intenso, e basti pensare che le dame dell’epoca vittoriana arrivavano addirittura a pizzicarsi le gote, in assenza di altri espedienti socialmente accettati, pur di sfoggiare un tocco di colore sul viso.

Durante i mitici Eighties, invece, erano decise pennellate color corallo a scolpire gli zigomi, prontamente sostituite negli anni Duemila da quintali di fard confetto: insomma, sembra che quella del blush sia una fissazione che ha attraversato i secoli, cambiando di continuo per non cambiare mai. E se d’estate non attendiamo altro che essere baciate dal sole per guance illuminate d’immenso, anche l’inverno ha i suoi segreti di bellezza.

Ammettiamolo: c’è qualcosa di irresistibilmente romantico nelle guance arrossate dal freddo. Sarà quell’aria da “sono appena tornata da una lunga passeggiata in montagna”, sarà l’immagine di una bellezza spontanea, lontana da contouring marcati e stratificazioni, eppure il colorito rosato che compare dopo una giornata sulla neve ha un fascino tutto suo. Si chiama Ski Slope Blush e nasce proprio da questa suggestione, un trend make-up possibile da replicare anche quando la vacanza sulle Dolomiti è ancora lontana.

Guance e naso arrossati dal freddo sono ancora cool: cos’è lo Ski Slope Blush trend e come si ottiene

Guance color fragola, punta del naso leggermente arrossata e quell’irresistibile effetto bonne mine che nessun fondotinta coprente sarà mai in grado di equiparare: è esattamente questo il risultato a cui lo Ski Slope Blush tende, rendendo la discesa sulle piste da sci immediatamente superflua grazie appena ad un filo di trucco.

A differenza della tecnica di applicazione del blush che conosciamo, in questo caso il pigmento appare più diffuso e delicato, per assicurare un aspetto fresco e spontaneo al look.

Perciò da dove partire, se non dalla tonalità giusta? Tutto ciò che serve è un rosa freddo: fragola, lampone e ciliegia sono nuance perfette per rendere il concetto di “gote baciate dal gelo”. Sfumature come malva e berry permettono, invece, di ottenere un risultato più intenso. Quanto alla texture, le formule in crema o liquide sono ideali poiché trasparenti e facilmente modulabili, mentre quelle in polvere consentono di intensificare gradualmente il colore.

Il segreto è non esagerare: si comincia applicando poco prodotto sulla mela della guancia, per poi sfumarlo delicatamente verso il naso, su punta e ponte. Meglio procedere per piccoli tocchi, aiutandosi eventualmente con le dita, con una spugnetta o con un pennello dalle setole morbide, fino a ottenere un risultato armonioso, senza stacchi troppo evidenti.

Anche il resto del make-up, ovviamente, dovrebbe seguire la stessa filosofia: via libera dunque a basi leggere, skin tint e correttori applicati soltanto dove necessario, per lasciar intravedere la naturale texture della pelle. Un velo di mascara, delle sopracciglia ben pettinate e qualche tocco di balsamo labbra colorato completeranno il beauty look senza rubare la scena alle protagoniste.

Et voilà: l’aria radiosa di chi ha simpatizzato con il freddo è servita, anche se la sola neve che abbiamo visto era ritratta sullo schermo e la montagna con cui abbiamo a che fare è quella di carte sulla scrivania. Forse possiamo resistere ancora un po’ per quella meritata vacanza ad alta quota. Giusto fino a Natale.