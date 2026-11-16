Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Addio labbra screpolate e secche con le maschere labbra in sconto

L’arrivo dell’inverno e l’abbassamento delle temperature possono portare dei piccoli problemi al nostro corpo, soprattutto a quelle parti che, in caso di pioggia, vento o neve, rimangono più esposte, come le labbra. E per chi soffre di labbra screpolate, mantenerle sempre ben idratate e morbide può essere davvero un’impresa. Ecco perché fare una bella maschera labbra la sera prima di andare a dormire è la scelta migliore che possiate fare per:

donare alle pelle massima idratazione;

rendere la cute morbida ed elastica, prevenendo eventuali rotture e screpolature;

donare nutrimento e un boost di attivi alla pelle.

A cosa servono le maschere labbra?

Dei prodotti formulati appositamente per prendersi cura di questa parte delicata e importantissima del nostro viso, e che rimane sempre molto esposta durante l’inverno, prendendosi il freddo e il mix di agenti esterni che viene risparmiato al resto del corpo.

Un boost di nutrimento, idratazione e ingredienti mirati, che agiscono per:

idratare la pelle;

trattenere il corretto grado di umidità,

riparare la pelle danneggiata;

rinforzare la barriera cutanea, lenendo la pelle;

levigare i piccoli segni del tempo, come linee sottili;

preparare la pelle a ricevere il make-up, rendendo la pelle liscia e omogenea e, ovviamente, super idratata.

Dei mix di ingredienti concentrati e di principi attivi come acido ialuronico, burro di karité, ceramidi, oli vegetali e miele, che penetrano nella cute delle labbra screpolate andando a contrastarne la secchezza e la disidratazione.

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Le migliori maschere labbra da provare

Prodotti formulati appositamente per il benessere delle labbra e che vale la pena provare, scegliendo quella più adatta tra le migliori e più amate.

Come la maschera di e.l.f. SKIN Holy Hydration, un prodotto dalla formula setosa che non appiccica ma che si fonde sulle labbra lasciando un dolce aroma fruttato. Una maschera per labbra screpolate e che necessitano di un boost di benessere, realizzata con acido ialuronico e squalano, idratanti, e olio di semi di ricino, dal potere nutriente e condizionante.

e.l.f. La maschera labbra dal sapore fruttato

La maschera labbra notturna di Burt’s Bees è un concentrato di ceramidi, oli nutrienti di jojoba e ricino, che agiscono per nutrire e idratare in profondità le labbra. Una maschera che aiuta a ripristinare l’idratazione della pelle e a ridurre la comparsa delle linee sottili, lasciando le labbra morbide e lisce.

Laneige Lip Berry EX Sleeping Mask è un balsamo labbra che sfrutta le proprietà dei frutti rossi, andando a proteggere la pelle e a idratare a fondo le labbra durante la notte. Una maschera labbra che, applicazione dopo applicazione, rispristina l’idratazione naturale della cute, eliminando la secchezza della parte.

Laneige La maschera labbra che protegge e ripara

Abib Al Collagene Pdrn Glazed Jelly è un balsamo per labbra screpolate e che necessitano di una cura mirata, una maschera che agisce durante la notte, formulata con PDRN di origine vegetale, centella e ginkgo, che aiutano a stimolare l’elasticità delle labbra e ripristinare la corretta funzionalità della barriera cutanea. Un prodotto arricchito con estratto di riso e aminoacidi per nutrire e ammorbidire le labbra secche e acido ialuronico, che mantiene la parte idratata ed elastica.

Abib La maschera da provare ora 100% naturale

Infine, ecco la maschera labbra di Medicube al PDRN, un prodotto formulato per il benessere della parte, che grazie al PDNR di salmone e collagene, aiuta a rafforzano la barriera cutanea, stimolare la rigenerazione cellulare e donare alla parte un aspetto più sodo e massima idratazione. E tutto con una sola passata prima di dormire che rigenera le labbra durante la notte.

Medicube Addio labbra screpolate con la maschera che le rigenera

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