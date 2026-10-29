Jasmine Carrisi parla del rapporto con Al Bano a La Volta Buona: “Dispiaciuta per certe dichiarazioni pubbliche”

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IPA Jasmine Carrisi a La Volta Buona

Un altro pomeriggio di confidenze per Jasmine Carrisi, tornata nel salotto di La Volta Buona su Rai 1 dove ha commentato con Caterina Balivo come sta vivendo queste settimane così agitate per la sua famiglia. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha replicato alla domanda dela conduttrice che le chiedeva quale fosse il suo rapporto con lui, proprio mentre il cantante di Cellino San Marco è finito al centro di una tempesta familiare che non accenna proprio a placarsi.

Jasmine Carrisi e il rapporto con papà Al Bano dopo le parole di Cristel e Romina

Nelle ultime settimane il nome di Al Bano è rimbalzato da un salotto televisivo all’altro, suo malgrado, anche attraverso le dichiarazioni degli altri. A pronunciarle è stata soprattutto Cristel Carrisi, che a Verissimo ha raccontato di aver interrotto i rapporti con il padre, seduta accanto alla sorella Romina Carrisi, a sua volta ha criticato su alcuni atteggiamenti del padre col quale anche in passato aveva avuto rapporti tesi.

Jasmine Carrisi ha ammesso di essere rimasta dispiaciuta nel vedere questioni così delicate finire sotto i riflettori. Poi ha scelto di raccontare l’uomo che conosce lei, lontano dai titoli dei giornali. Ha descritto un padre che ama profondamente, come genitore e come persona, che sa esserci per tutti nonostante una vita fatta di tournée, aerei e palchi in giro per il mondo: “Mio padre è gentile, è sempre presente per tutti nonostante la vitaccia che fa”.

Nel suo racconto il cantante resta un punto fermo per i figli, per la famiglia e per gli amici di sempre, con una gentilezza che riserva a chiunque incontri. Una carezza pubblica che certamente gli serviva, arrivata proprio quando il rapporto tra Al Bano e le figlie sembra attraversare la fase più fragile degli ultimi anni.

Figlie di vip a La Volta Buona: Michela Magalli e la nuova lite tra Alba ed Evelina Sgarbi

Lo spunto per il talk sulle figlie di vip è arrivato dalle ultime dichiarazioni di Sylvester Stallone, che in studio hanno acceso un confronto sui legami tra padri famosi e figlie cresciute davanti alle telecamere. Tra gli ospiti è tornata Michela Magalli, accompagnata da papà Giancarlo Magalli. Il conduttore si è lasciato conquistare dal look total black della figlia, perfetto per la notte di Halloween, e si è chiesto ridendo a chi potrebbe mai raccomandarla, magari a Dario Argento, il maestro italiano del brivido.

Si torna anche sulla vicenda di Vittorio Sgarbi. L’inviato Domenico Marocchi si è collegato dall’esterno del Policlinico Gemelli di Roma, dove il critico d’arte è ricoverato dal 30 settembre, per dare una notizia attesa da settimane: Sgarbi ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in sub-intensiva dove comincerà la riabilitazione respiratoria.

Subito dopo è andato in onda un video di Alba Sgarbi, la primogenita, che smentisce la presenza del padre a Palermo il 29 settembre, un dettaglio che la sorella Evelina Sgarbi aveva raccontato come certo. Un nuovo capitolo dello scontro tra le figlie di Sgarbi, che da settimane si contendono la verità sulle condizioni del padre, mentre chi segue questa storia spera in notizie sempre più serene.