“Potevo salvare mio padre e sono arrivata tardi”, il rimorso di Carmen Di Pietro a Verissimo

IPA Carmen di Pietro

“Io potevo salvare mio padre e sono arrivata tardi”. Carmen Di Pietro lo dice a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, a pochi giorni dall’eliminazione dal Grande Fratello Vip, e stavolta non sta preparando una battuta. Poco prima la conduttrice le aveva chiesto se la sua “maschera di gioia” serva a nascondere le fragilità. Risposta: “Ovviamente”.

Le sigarette, la tosse e l’ospedale a Roma

Il racconto di Carmen di Pietro è amaro. Suo padre aveva cominciato a fumare quando delle sigarette non si diceva ancora che facessero male, e non ha più smesso. Quella tosse lei la sentiva. In ospedale, a Roma, lo ha portato solo nell’ultimo periodo, quando era troppo tardi: “Se avessi portato prima mio padre da qualche dottore, magari l’avrebbero aiutato”. È morto nel 2016. Dieci anni che a lei sembrano molti di più, dice, perché le manca una persona che poteva aiutare.

“Questo io ti giuro me lo porterò sempre con me”, aggiunge, e lo definisce un lato di Carmela Tonto, il nome con cui è nata e con cui la chiamava lui. A volte ci pensa e glielo ripete: “Papà, io ti potevo salvare”.

Il padre che la voleva maestra

Era stato un bravo papà, uno che telefonava in continuazione. La voleva insegnante e in effetti il diploma magistrale Carmen Di Pietro l’ha preso. Poi è partita per Roma a fare provini, senza soldi: dormiva sui treni fermi di notte a Termini e si lavava il viso alle fontanelle della stazione. Menù fisso, rosetta e mortadella.

Lui chiamava a casa di un’amica che ogni tanto la ospitava e chiedeva del concorso. “Io dicevo le bugie a mio padre”, ammette: rispondeva di essersi iscritta e che purtroppo era andata male. Non si era mai iscritta a niente. Oggi, assicura, a un concorso da maestra si presenterebbe subito, perché quel diploma vale ancora.

L’altro rimpianto, i figli di Sandro Paternostro

Alcune cose della sua vita, dice Carmen Di Pietro, oggi le rifarebbe “in modo diverso”. Una riguarda Sandro Paternostro, cinque anni di fidanzamento e due di matrimonio. La famiglia di lei, dopo i dubbi iniziali, se n’era innamorata. I figli di lui, Alessandra e Roberto Paternostro, no: Carmen Di Pietro ricorda i venerdì a Londra e le porte sbattute appena arrivava alla villetta.

Chiedeva a Sandro Paternostro di parlarci, lui rimandava: “Carmeluzza bedda, non ti preoccupare, ci sarà tempo”. Partì per Londra promettendole di rivederla dopo pochi giorni. Arrivò invece la telefonata di un amico di famiglia. Quel rapporto non l’ha mai recuperato, e il primo figlio l’ha chiamato Alessandro in onore del marito.

La madre, il signor Michele e Luigi

A stemperare ci pensa la madre, che lunedì 16 novembre compie gli anni e cura ancora l’orto: le dedica un messaggio sui sacrifici fatti con il marito per crescere tre figli. Carmen Di Pietro ricambia raccontando del signor Michele, che alla festa per gli 80 anni della madre ha letto una lettera piuttosto eloquente. La diretta interessata nega, ma “due più due uguale quattro”.

Quanto a Luigi, il primo amore ritrovato nella Casa da cui è uscita il 9 novembre, lo chiamerà: si sono promessi di rifare la Costiera Amalfitana in Vespa. Il figlio Alessandro Iannoni, in studio con lei, spera che se la porti via di casa. Ha solo un dubbio: “A me pare un po’ moscio”.