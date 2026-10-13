“Siete un punto debole per il Dottore”: la rivelazione maliziosa di De Martino ad Affari Tuoi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino

Puntata ricca di emozioni ad Affari Tuoi: le protagoniste dello show condotto da Stefano De Martino sono due gemelle pugliesi. Nonostante non siano riuscite a portare a casa i 300.000 euro, le concorrenti sembrano aver conquistato il cuore del Dottore: “Sono un punto debole per lui”, ha spiegato il conduttore.

Affari Tuoi, le gemelle e il debole del Dottore

A giocare stasera sono le gemelle pugliesi Stefania e Carmen, con il pacco numero 5. Le due, originarie di Taranto, selezionano e vendono caffè. A caratterizzarle è una peculiarità: alla nascita erano siamesi, unite all’altezza della punta di un orecchio. Vestite rispettivamente di rosso e di blu, Stefania e Carmen rivelano un’indole molto diversa: una si definisce razionale e calma, l’altra più istintiva.

“Una è sposata, l’altra si è separata”, ironizza De Martino commentando le differenze tra le due. Poi, rispondendo alla prima chiamata del Dottore, il conduttore si lascia andare a un’osservazione personale: “Già le sorelle per lei sono un punto debole, queste addirittura gemelle. Siamesi per giunta. Non c’è scampo”.

Probabilmente non si tratta di una confessione maliziosa, bensì di un riferimento alla biografia di Pasquale Romano, molto legato alla sorella Maria Concetta. Non ci è dato sapere altro, ma questa battuta contribuisce a dare al Dottore connotati decisamente più umani.

Affari Tuoi, la gara

La partita si rivela subito fortunata: sin dai primi tiri, le caffettiere riescono a scovare diversi pacchi blu, inducendo il Dottore a formulare un’offerta molto generosa già nelle prime fasi del gioco: 40.000 euro. La fortuna continua a sorridere alle concorrenti, che trovano uno dopo l’altro Tommasino, il pacco da 0 euro e la ballerina, Martina Miliddi. A nulla servono i tentativi di cambio del Dottore: Stefania e Carmen arrivano alla fase finale della gara con tutte le carte in regola per conquistare un ottimo risultato.

Negli ultimi due pacchi rimangono due cifre considerevoli: 30.000 e 300.000 euro. Il Dottore offre alle concorrenti 95.000 euro. “Siamo venute qui per giocare, e giochiamo”, spiegano le due, rifiutando l’offerta. Una decisione difficile, che mette in seria difficoltà anche gli altri pacchisti, chiamati a esprimersi attraverso un sondaggio.

Peccato, però, che nel pacco delle gemelle ci sia la cifra più bassa: le due tornano quindi a casa con 30.000 euro e un pizzico di amaro in bocca per l’impresa sfiorata.

Affari Tuoi, il ritorno di De Martino

La nuova stagione di Affari Tuoi è iniziata ufficialmente domenica 6 settembre. Stefano De Martino, confermato alla guida del gioco, ha ritrovato in studio Herbert Ballerina e Martina Miliddi e ha salutato anche l’arrivo di Tommasino, la nuova mascotte che ha preso il posto di Gennarino.

Se inizialmente la sfida degli ascolti sembrava favorire La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, con il passare delle settimane il distacco tra i due programmi si è progressivamente assottigliato, con risultati che in più occasioni hanno premiato il gioco dei pacchi.

Un vero attestato di stima, che assume ancora più valore alla luce delle numerose interruzioni dello show, che in questo primo scorcio d’autunno ha dovuto spesso lasciare spazio a diverse manifestazioni sportive. Anche a novembre, De Martino si fermerà il 12 novembre, in occasione del match Italia-Francia, e il 15 novembre, per Belgio-Francia.