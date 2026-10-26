Stefano De Martino, la tenera confessione sul figlio Santiago ad Affari Tuoi

Stefano De Martino si confessa sul figlio Santiago ad Affari Tuoi. E la partita ha un finale inaspettato

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IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna ad Affari Tuoi e nella puntata del 26 ottobre 2026 del programma ci regala risate, momenti emozionanti, ma anche una confessione sul figlio Santiago, nato dal legame con Belen Rodriguez.

Stefano di Martino parla del figlio Santiago ad Affari Tuoi

A giocare in questa nuova puntata di Affari Tuoi, Claudia dalle Marche. La pacchista ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura dal fratello Damiano. Quest’ultimo ha svelato di aver incontrato tempo fa Stefano De Martino durante un viaggio a Londra.

La partita di Claudia non è iniziata nel migliore dei modi. La concorrente infatti ha aperto diversi pacchi rossi, finendo per perdere i premi alti da 300mila e da 200mila euro. Sul tabellone sono dunque rimasti tantissimi pacchi blu e proprio in quel momento è arrivata l’offerta del Dottore da 20mila euro.

Claudia ha così deciso di rifiutare, tritando l’assegno, e di proseguire. Questa scelta però non le ha portato fortuna e poco dopo la pacchista ha perso anche altre cifre importanti come il pacco da 75mila euro, 50mila euro e 30mila euro.

Non è tardata ad arrivare la seconda offerta del Dottore pari a 10mila euro. Anche in questo caso Claudia ha scelto di rifiutare, continuando la sua partita. Arrivata con un tabellone in equilibrio e poche speranze, la pacchista ha lasciato il suo pacco, il numero 2, per scegliere il pacco 16.

Arrivata in finale Claudia ha raccontato a Stefano De Martino qualcosa della sua vita, parlando della figlia Virginia, una ragazza di 12 anni pronta a fare il tifo per lei da casa. Un racconto che ha toccato il conduttore, spingendolo a parlare del figlio Santiago. Classe 2013, il primogenito di De Martino è nato dal legame con Belen Rodriguez e ha 13 anni.

Lasciandosi andare ad un ragionamento ad alta voce, Stefano ha parlato degli adolescenti di oggi e di quanto sembrino più grandi e maturi della loro età. Dopo questa piccola parentesi, è arrivato un finale ricco di colpi di scena per Claudia.

Dopo aver rifiutato 12mila euro, la concorrente di Affari Tuoi è riuscita a tornare a casa con un montepremi di 20mila euro, aprendo il suo pacco, il numero 5.

Gli ascolti di Affari Tuoi: la scommessa vinta di De Martino

Stefano De Martino ci è riuscito, ancora una volta. Il conduttore ha realizzato una straordinaria rimonta nei confronti della Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, riuscendo a superare lo show nella guerra degli ascolti.

Il ritorno dalle vacanze estive d’altronde non era stato semplice per il conduttore che si era trovato a fare i conti con tante novità che non avevano da subito conquistato il cuore dei telespettatori. Il risultato? Ascolti piuttosto bassi che avevano visto Affari tuoi scendere addirittura al 18,9% di share.

In poche settimane però tutto è cambiato e, grazie a piccoli aggiustamenti, Stefano De Martino insieme a Herbert Ballerina e Martina Miliddi, è riuscito a riconquistare la fiducia del pubblico. La Ruota della Fortuna ha così perso la netta superiorità con cui aveva iniziato la stagione e Affari Tuoi è arrivato a toccare punte del 24% di share.