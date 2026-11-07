“Mi ha ferito”, Jonathan Kashanian e quel figlio mai avuto con Bianca Atzei

Jonathan Kashanian a Verissimo: il legame speciale con Bianca Atzei, il desiderio di crescere un figlio insieme e la dolorosa rottura che li ha allontanati

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Jonathan Kashanian è tornato a parlare di Bianca Atzei a Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha ripercorso con Silvia Toffanin il legame speciale nato con la cantante durante l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2018. Ha confessato di aver immaginato persino un futuro da genitori insieme. Ma invece oggi tra i due non esiste più alcun rapporto. Una decisione presa proprio da Jonathan, che non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto: “Non le parlo perché non sono finto”.

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, il desiderio di avere un figlio insieme

Per Jonathan Kashanian, quello con Bianca Atzei è stato un incontro decisamente importante. I due si sono conosciuti nel 2018 durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, condividendo un’esperienza intensa che li ha avvicinati profondamente.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Jonathan ha ricordato quel periodo con parole cariche di nostalgia, raccontando quanto la presenza della cantante fosse diventata rassicurante nella sua quotidianità.

“Ci sono treni che passano nella vita e pensi che sia il tuo ultimo vagone. Nel 2018 io e Bianca Atzei abbiamo condiviso un’esperienza forte. In quel periodo lei mi dava quello che desideravo. Mi ha dato tranquillità, si occupava di me e io di lei. Era molto piacevole”.

Un rapporto fatto di attenzioni reciproche, complicità e sostegno, tanto da spingerlo a immaginare qualcosa che andasse oltre l’amicizia.

“Ho sentito che forse per me era l’ultimo vagone. In quel periodo se qualcuno mi avesse chiesto se volessi un figlio con lei, avrei risposto di sì”, ha confessato.

Una rivelazione che racconta la profondità del sentimento e della fiducia che Jonathan nutriva nei confronti della cantante. Bianca rappresentava per lui una presenza importante, capace di offrirgli quella serenità che desiderava. Un equilibrio che, però, non è durato.

Jonathan Kashanian e la rottura con Bianca Atzei

Quel rapporto così intenso è però finito un anno dopo il primo incontro. “Non ci parliamo più. Non le parlo perché non sono finto”, ha dichiarato Jonathan a Verissimo, chiarendo di essere stato proprio lui a decidere di interrompere ogni contatto con Bianca Atzei.

Una scelta maturata dopo alcuni comportamenti della cantante che lo avrebbero profondamente ferito. “Le auguro ogni bene, ma non fa più parte della mia vita per una mia scelta perché penso che alla fine non si sia comportata benissimo”.

Jonathan ha però voluto precisare di non provare alcuna soddisfazione per la fine della loro amicizia. Al contrario, ha ribadito di augurare all’ex amica ogni bene.

Il dolore per quanto accaduto non sembra essersi trasformato in rancore, ma ha segnato una distanza che Kashanian non intende colmare. Nessuna possibilità, almeno per il momento, di recuperare il rapporto che li aveva così uniti.

I motivi del litigio non sono mai stati chiariti del tutto. Anche l’Atzei ha mantenuto sempre un certo riserbo a riguardo. Intanto lei è riuscita a diventare madre: nel 2023 ha avuto Noa Alexander dal legame, oggi concluso, con Stefano Corti.

Jonathan non è ancora riuscito a diventare padre: un sogno, ormai da tempo nel suo cuore, che spera prima o poi di riuscire a realizzare.