GF Vip, tensione su Signorini: Simone Annicchiarico lo cita e Jonathan interviene

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Simone Annicchiarico

Al Grande Fratello Vip è bastato pronunciare un nome per creare nella Casa qualche secondo di evidente imbarazzo: quello di Alfonso Signorini, storico padrone di casa del reality prima del ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. A tirarlo in ballo, quasi per caso, è stato Simone Annicchiarico, che durante una tranquilla conversazione notturna ha raccontato ai coinquilini come sarebbe stato convinto dagli autori a partecipare al programma. Ma la reazione di Jonathan Kashanian non è passata inosservata.

Tutto è successo nella notte tra il 22 e il 23 settembre, mentre alcuni concorrenti si trovavano insieme a chiacchierare. Non c’è stata nessuna discussione accesa o rivelazione scottante, Annicchiarico stava semplicemente ricordando ciò che gli sarebbe stato detto prima del suo ingresso, ma appena ha pronunciato il nome di Signorini, l’atmosfera è sembrata cambiare improvvisamente ed è calato il gelo.

Annicchiarico cita Signorini, Jonathan Kashanian lo blocca

Nella casa del Grande Fratello Vip continuano a susseguirsi situazioni che attirano l’attenzione dei fan, ma anche della produzione. Il reality più longevo della tv, infatti, regala spesso momenti di discussione più o meno accesi ed è quello che è accaduto anche l’altra notte quando, da una semplice riflessione di Jonathan Kashanian, è partita una conversazione con Alex Belli e Megan Ria.

Il concorrente ha spiegato di apprezzare la nuova direzione intrapresa dal reality: secondo lui, nelle ultime edizioni il programma avrebbe aggiunto alla classica quotidianità della Casa, fatta inevitabilmente di amori, discussioni, gelosie e rapporti tra concorrenti, anche una componente più leggera e artistica, quasi da varietà.

È proprio a quel punto che Simone Annicchiarico ha raccontato un retroscena sul suo ingresso nel cast: il concorrente ha spiegato che gli autori, per convincerlo ad accettare l’avventura, gli avrebbero presentato un Grande Fratello Vip profondamente diverso rispetto al passato e, nel raccontarlo, ha pronunciato il nome che da mesi sembra essere rimasto fuori dalle dinamiche del programma: quello di Alfonso Signorini.

Simone racconta così che, per farlo entrare nella Casa, gli sarebbe stato spiegato che il reality avrebbe cambiato completamente impostazione con l’uscita di scena di Signorini e il ritorno di Ilary Blasi.

Una frase apparentemente innocua che, però, ha provocato una reazione immediata tra i presenti: alcuni concorrenti sono rimasti in silenzio, mentre Jonathan Kashanian ha spalancato gli occhi e ha cercato di fermare il compagno con un eloquente: “Amo, no, no”.

Una reazione che ha sorpreso lo stesso Annicchiarico: Simone ha infatti sottolineato di non aver detto nulla di offensivo o negativo nei confronti dell’ex conduttore e di aver semplicemente citato il suo nome per contestualizzare un episodio.

Anzi, davanti alla cautela dei coinquilini, ha scherzato sul fatto che, continuando così, per raccontarsi nella Casa avrebbero dovuto iniziare a comunicare a gesti e non si è fermato, ha ripreso il racconto spiegando che proprio la prospettiva di partecipare a un programma rinnovato, con Ilary Blasi alla guida e un’impostazione differente, lo avrebbe infine convinto ad accettare.

Il GF Vip di Ilary Blasi è davvero diverso

Al di là del piccolo momento di gelo, una cosa appare evidente: il Grande Fratello Vip dell’era Blasi ha cercato una strada diversa rispetto a quello costruito negli anni da Alfonso Signorini.

Con Signorini alla conduzione, il reality aveva puntato molto sul gossip, sulle relazioni sentimentali, sui confronti con personaggi esterni alla Casa e sui colpi di scena legati alla vita privata dei concorrenti. Un’impronta che l’ex direttore di Chi aveva contribuito a rendere immediatamente riconoscibile.

Signorini stesso, parlando della sua esperienza al programma, aveva ammesso di aver sentito il GF Vip particolarmente suo. Un format che, nel corso delle varie edizioni, aveva progressivamente adattato alla propria sensibilità televisiva.

Con il ritorno di Ilary Blasi, invece, il programma ha cambiato ritmo e atmosfera, puntando maggiormente sull’intrattenimento e su una dimensione più vicina al varietà.

La scena avvenuta nella Casa ha inevitabilmente riacceso la curiosità intorno ad Alfonso Signorini: il fatto che il suo nome abbia provocato una reazione tanto evidente non significa necessariamente che esista un vero e proprio “divieto” di parlarne e Annicchiarico, del resto, non aveva espresso alcun giudizio negativo.

Resta però curioso vedere quanto il nome dell’ex conduttore continui a essere inevitabilmente legato al reality, anche adesso che il programma ha cambiato volto.