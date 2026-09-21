Delia Duran è la moglie di Alex Belli e mamma di Gabriel: dalle origini venezuelane alla tv, passando per fiction, reality e moda

IPA Delia Duran e Alex Belli

Delia Duran è la moglie di Alex Belli dal 2021: la coppia è stata spesso sotto le luci dei riflettori, come nel 2021/2022, durante l’esperienza al GF Vip, allora condotto da Alfonso Signorini. Ma l’amore tra loro è nato ben prima, e ha saputo resistere anche alle tentazioni.

Chi è Delia Duran, la moglie di Alex Belli

Carattere forte e bellezza magnetica, Delia Duran ha (finalmente) vissuto il capitolo più bello della sua vita nel 2026, quello della maternità. Anche se il nome con cui la conosciamo è Delia Duran, in realtà all’anagrafe si chiama Nusat Del Valle Perez Duran. È nata a Mérida, in Venezuela, nel 1988, terra che ha lasciato ancora giovanissima per inseguire i propri sogni dall’altra parte dell’oceano.

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Il primo contatto con lo spettacolo è arrivato molto presto, quando in Venezuela ha iniziato a comparire in alcune produzioni televisive locali. Da lì, quel mondo è rimasto una presenza costante nel suo percorso, anche se non ha mai voluto affidare il suo futuro solo al caso e al sogno, perché ha coltivato in parallelo gli studi, portati avanti nel campo del marketing con l’ambizione di diventare un giorno manager. Alla fine, però, è stato il richiamo dello spettacolo a prevalere.

L’approdo in Italia ha segnato una svolta decisiva, perché qui ha trovato una vetrina più ampia: prima la moda, poi la televisione, con ruoli in fiction popolari come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo, dove ha interpretato personaggi diventati familiari agli spettatori delle reti generaliste. A queste esperienze si sono aggiunte apparizioni nei vari programmi televisivi.

Il suo percorso, però, non è stato privo di ombre. Prima di incontrare Belli, Delia aveva alle spalle un matrimonio finito in modo tutt’altro che sereno. In più occasioni, negli anni, la modella ha raccontato dettagli dolorosi di quella relazione: un capitolo che oggi appartiene definitivamente al passato.

L’amore con Alex Belli, le nozze-compromesso e la gioia di diventare mamma

Come è nata la sua storia d’amore con Alex Belli? In un set televisivo: galeotta la partecipazione a una fiction (Furore 2) che li ha fatti incontrare. Prima il colpo di fulmine, poi un legame che ha affrontato tanti tira e molla, gelosie e incomprensioni, prima di trasformarsi nella favola di oggi. Si sono persino messi alla prova anche davanti alle telecamere di Temptation Island, che non ha spezzato il loro sentimento. Al netto delle tante burrasche, hanno saputo resistere a ogni tempesta, fino al passo più importante. Nel giugno del 2021, Alex e Delia hanno pronunciato il fatidico sì nella suggestiva Tenuta de l’Annunziata, a Uggiate Trevano, un luogo già legato alla loro storia. Il matrimonio è avvenuto con rito religioso, ma non in chiesa e non con rito civile: un “compromesso d’amore”.

A coronare definitivamente questa unione è arrivato poi il dono più grande e atteso. Dopo un lungo periodo di tentativi, durato ben cinque anni e segnato da momenti di sconforto in cui la speranza sembrava affievolirsi, la coppia ha finalmente potuto abbracciare il proprio bambino. Il piccolo Gabriel è venuto al mondo nella primavera del 2026, riempiendo di gioia i due neogenitori, che hanno raccontato con commozione ogni istante di quell’attesa infinita.