Jonathan Kashanian si vendica: sbugiarda Andreas e zittisce Marina La Rosa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Da giorni nel mirino, Jonathan Kashanian ha deciso di prendersi la sua rivincita in questa puntata del Grande Fratello Vip. Prima zittisce Marina La Rosa, anche grazie all’aiuto delle opinioniste in studio, poi svela qualcosa su Andreas, gettando una nuova luce sul ballerino.

Grande Fratello Vip, Jonathan Kashanian si vendica dopo la lite

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con l’ennesimo scontro fra Jonathan da una parte e il duo Marina La Rosa e Andreas dall’altra. Nelle scorse puntate, come ben sappiamo, era nato uno scontro fra il ballerino e l’esperto di moda, una lite che si era trasformata ben presto in una guerra dichiarata senza esclusioni di colpi. Soprattutto da parte di Marina e Andreas, convinti che Jonathan sia falso e sia solamente un giocatore.

“Se li rigira come vuole”, ha affermato Guendalina Tavassi, attaccandolo. “Lui strumentalizza per ferire”, ha tuonato Marina La Rosa, affermando la volontà di finire al televoto proprio con il suo rivale. “Io sono qui per me stesso, tu mi temi e vivi di competizione”, ha replicato Jonathan. Tagliente anche l’intervento di Andreas: “Con lui non mi ci trovo e non voglio neanche forzarmi”.

Poco dopo è a arrivato il colpo da maestro di Jonathan che ha svelato di aver assistito ad uno scontro fra Danto e Andreas Muller, con quest’ultimo decisamente minaccioso nei confronti del concorrente. La clip è stata trasmessa in diretta tv da Ilary Blasi. Nel video si vede il ballerino reagire in modo piuttosto esagerato nei confronti di Danto: “È meglio che la finisci, tiro fuori le chat”, dice furibondo.

“L’ha minacciato – ha commentato Jonathan -. È come se ci fosse una rabbia dentro che hai paura che esploda”. Della stessa idea Selvaggia Lucarelli che non ha gradito nemmeno la giustificazione di Andreas che ha parlato di nervosismo a causa della sua lontananza dalla famiglia e dalle figlie.

Andreas Muller nel mirino e Marina La Rosa perde consensi

“Jonathan mi dice che divento aggressivo… – ha spiegato Andreas Muller -. Io vengo qua dentro con un mio bagaglio, mi mancano le mie figlie, mia moglie… Io davanti a chi mi conosce mi devo difendere dopo che per due ore sono passato da omofobo. Io mi devo difendere davanti a mia moglie e alle mie figlie. Quando ho visto Danto che anche lui stava scoppiettando sono uscito con quelle cose su di lui”.

“Non hai chiesto scusa e hai minacciato”, ha commentato la Lucarelli, replicando anche a Marina La Rosa che aveva accusato il concorrente di aver strumentalizzato per i suoi interessi il comportamento di Andreas Muller.

Interpellato da Ilary Blasi, Giancarlo Danto ha confermato di non aver avuto nessun chiarimento con il concorrente. “Andreas era molto nervoso, io pure – ha spiegato -. In realtà non ci sono mai state delle scuse da parte sua, ma con il tempo abbiamo ricominciato a parlare e a convivere”.