Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La semifinale del Grande Fratello Vip non poteva che aprirsi con il chiarimento fra Marina La Rosa e Andreas Muller seguita da una chiamata, in diretta, di Veronica Peparini. Ilary Blasi ha infatti invitato la moglie del ballerino e conduttore a dire la sua dopo che a Verissimo aveva confessato di essere gelosa del rapporto del marito con Marina.

La confessione di Marina La Rosa sul primo GF e il confronto con Andreas

L’antefatto risale a qualche settimana fa quando Veronica Peparini, ospite dei Verissimo, aveva dato la sua opinione riguardo il legame di amicizia nato fra Marina La Rosa e Andreas Muller. “Sono gelosa, lo sono di carattere – aveva spiegato -. Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco”.

Parole che avevano messo in crisi sia Andreas Muller che Marina La Rosa. Quest’ultima nel corso della puntata del 23 novembre ha voluto chiarirsi con l’amico, spiegando di essere rimasta ferita dal suo mancato sostegno dopo le dichiarazioni di Veronica Peparini.

“Ci sono rimasta malissimo, sono rimasta alquanto basita – ha confessato la concorrente -, mi dispiace profondamente se lei si sia fatta coinvolgere dalle cose che scrivono sui social, mi dispiace, io la reputo un’amica”. Poi Marina si è lasciata andare ad una confessione importante ricordando la sua partecipazione al primo Grande Fratello e le conseguenze affrontate dopo la sua uscita.

“Io non mi lascio toccare da nulla, ma questa cosa mi ha toccato – ha spiegato, senza nascondere l’emozione -. Mi sono sentita più fragile e ho rivissuto dei momenti traumatici. Nel 2000 quando ho partecipato al Grande Fratello, ho avuto una ripercussione importante. Quando sono uscita per strada la gente mi insultava, c’erano centinaia di persone che mi insultavano. All’inizio sorridevo, ma in realtà tutto questo ha creato una rottura tra quello che sentivo di essere e quelli che gli altri vedevano. In quel momento ho vissuto cose del passato”.

Immediato l’intervento di Cesara Buonamici che ha svelato di conoscere bene la storia di Marina e le difficoltà di quel periodo. “Conosco la storia di Marina perché all’epoca l’ho intervistata tante volte – ha affermato . E io dico a quelli fuori, la calunnia è un venticello, tutto passa”.

La telefonata di Veronica Peparini in diretta al GF Vip

Poco dopo è arrivato un colpo di scena: Ilary Blasi ha annunciato la volontà di Veronica Peparini di parlare con Andreas Muller.

“Le cose si sono ingantite – ha detto Veronica Peparini -. Io non sono arrabbiata con nessuno, nè con te, nè con Marina. Ho cercato solo di dire quello che pensavo, non creare questo polverone, non volevo questa luce, ma è andata così”.

La coreografa ha poi ammesso di essere gelosa: “Magari sono stata un po’ gelosa – ha svelato -. Ma io voglio solo che tu viva serenamente questa esperienza sino alla fine. Ammetto che in alcuni momenti non ti ho riconosciuto, penso però sia normale, magari tu alcune cose non le vedi e non ti rendi conto di quello che succede. Le dinamiche del Grande Fratello spero restino nel Grande Fratello”.