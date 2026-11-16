Veronica Peparini, la decisione dopo la rapina: “Andreas non sa nulla”

IPA Veronica Peparini e Andreas Muller

A un passo dalla finale del Grande Fratello VIP, ha fatto notizia la rapina subita dall’attività di Andreas Muller, attualmente in gioco nella Casa più spiata d’Italia. Rapina di cui, per scelta condivisa da Veronica Peparini e dal resto della famiglia, non è stato ancora informato. A rivelarlo è stata la stessa coreografa, attraverso una storia condivisa su Instagram, in cui spiega le ragioni di questa decisione.

Le parole di Veronica Peparini

Dopo la notizia della rapina, sui social si sono moltiplicati commenti e indiscrezioni sul possibile ritiro di Andreas Muller dal Grande Fratello VIP. Insinuazioni vere e proprie, alle quali Veronica Peparini ha deciso di mettere un freno.

Così, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del reality di Canale 5, la coreografa ha deciso di sbilanciarsi, lanciando un messaggio molto chiaro: “Vi chiedo per favore di finirla di scrivere cattiverie… Andre non sa nulla, abbiamo deciso tutti insieme, fratello, soci, amici e famiglia di non dirglielo per fargli finire questa esperienza tranquillo! Visto che tanto oramai è successo, finitela di scrivere str****te ! E Grazie a chi lo supporta. Veronica”.

La Peparini smentisce categoricamente l’uscita anticipata del compagno dal GF VIP, ringraziando i telespettatori che continuano a sostenerlo in questa nuova avventura televisiva che, in effetti, lo ha visto finora tra i favoriti al televoto, nonostante sia stato protagonista di discussioni e litigi.

Cosa è successo al negozio di Andreas Muller

L’accaduto risale a venerdì 13 novembre quando, intorno alle ore 20, la pagina Instagram del negozio Off Time ha condiviso una foto: vetri in frantumi sul pavimento, le vetrine svuotate del loro contenuto. “Un anno fa stavamo per partire da ZERO. Oggi ci ritroviamo a doverlo fare di nuovo”, si leggeva.

Off Time è, appunto, il negozio di carte collezionabili e giochi da tavolo inaugurato dal ballerino e dai suoi soci il 7 dicembre 2025 in via Appia Nuova a Roma. Lo staff ha raccontato sui social di malviventi a volto coperto che avrebbero puntato due pistole contro uno dei loro dipendenti, Anthony, poi distrutto le vetrine e rubato moltissime carte Pokémon (sarebbero 5.000 carte, stimate oltre 150.000 euro).

Le indagini sono in corso e, nel frattempo, i soci hanno evitato di diffondere i filmati di sicurezza, invitando i collezionisti a segnalare eventuali carte messe in vendita online e avviando una raccolta fondi, con l’obiettivo di raccogliere 24.000 euro per ripartire.

Un periodo turbolento per la famiglia Muller-Peparini

Veronica Peparini e la famiglia di Muller vogliono solo una cosa: che possa proseguire la sua avventura televisiva in tutta serenità. Una decisione che arriva dopo un altro problema che la coreografa si è ritrovata a osteggiare, mentre il compagno è impegnato nel reality.

Lo ha raccontato a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 14 novembre: è rimasta vittima di una truffa telefonica il mese precedente, che le ha svuotato il conto. Ad agganciarla era stato un finto operatore bancario che, con un raffinato raggiro e sfruttando informazioni reali, l’aveva lasciata con le briciole e l’amarezza di essere finita in una trappola. Anche in quel caso, la Peparini aveva preferito non rivelare a Muller quanto accaduto, neanche quando era entrata nella Casa più spiata d’Italia per fagli una sorpresa.