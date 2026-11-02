GF Vip, Alex Belli contro tutti: le lacrime e l’incontro con la moglie Delia Duran

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Alex Belli è ancora una volta il protagonista assoluto del Grande Fratello Vip. L’attore, dopo un inizio zoppicante in cui sembra deciso a restare nell’ombra, ha saputo creare nuove dinamiche, trasformandosi nel villain perfetto.

Alex Belli contro tutti al Grande Fratello Vip

All’inizio della puntata del GF Vip, Ilary Blasi ha raccontato il nuovo percorso in solitaria di Alex Belli. L’attore si è infatti isolato dal resto del gruppo, dopo essersi scontrato con Marina La Rosa, Roncaccia e Piera Meloni, ha deciso di rifugiarsi in un luogo che ha chiamato l’Oblio. Nel suo rifugio il concorrente si è lasciato andare a confessioni e si è sciolto in lacrime, certo di essere ormai solo.

“Non voglio dare più luce a nessuno, li mando nell’oblio”, ha spiegato Alex Belli che si è scontrato a distanza con Marina La Rosa, convinta che la sua sia solamente una mossa strategica. “Allontanarsi nel gruppo e fare la vittima nei reality funziona sempre – ha detto -. Il vero pallone gonfiato è lui”.

Poi il gesto di sgonfiare la palla con una dedica scritta per Delia Duran, moglie di Alex Belli, e il figlio dei due. “Ti sembra bello bucherellare una pallina, dove ci sono scritti i nomi di mia moglie e mio figlio, come si fa con le bamboline voodoo”, ha commentato.

Spazio anche al confronto con Andreas Muller. Il ballerino, particolarmente vicino a Marina La Rosa, ha infatti deciso di allontanarsi da Belli.

“Per me Andreas è una delusione, sulla carta è un grande personaggio, ma è lì dentro con il freno tirato e lo vedo nascosto dietro a Marina – ha commentato Selvaggia Lucarelli -. Credo che non voglia deludere la gerarchia di simpatie e antipatie di Marina”.

Delia Duran, la moglie di Alex Belli entra al GF Vip

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