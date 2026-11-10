Carmen Di Pietro eliminata dal GF Vip. Valeria Marini sotto assedio (salvata dal ritorno di Alex Belli)

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Ilary Blasi torna alla guida di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, fra grandi ritorni nella Casa di Cinecittà, un televoto tutt’altro che scontato e scontri fra i concorrenti. L’uscita di Alex Belli ha cambiato nuovamente gli equilibri all’interno dello show. Dopo aver lasciato lo studio nella scorsa puntata, l’attore è tornato per cambiare le carte in tavola.

Valeria Marini sotto assedio

Ad aprire la puntata del Grande Fratello Vip, uno scontro piuttosto acceso fra Valeria Marini da una parte e Marina La Rosa e Guendalina Tavassi dall’altra. Al centro della discussione le presunte gelosie della showgirl sarda nei confronti delle due finaliste, ma anche la volontà di Marina e Guendalina di punzecchiarala continuamente.

“Io sono forte, per questo motivo vengo mitragliata – ha spiegato la showgirl sarda a Ilary Blasi -. Da quando loro sono diventate finaliste sono cambiate. Guendalina soprattutto è aggressiva e arrogante”. Dall’altra parte le due hanno accusato la Marini di non essere ironica. In particolare Marina La Rosa ha rivelato: “Valeria non ha autoironia, ha sempre solo un atteggiamento di superiorità”.

Pungente l’intervento di Selvaggia Lucarelli che ha osservato: “Mi fa sorridere che Marina dica che Valeria ha un senso di superiorità, mi sembra un fenomeno di proiezione: sta parlando di sé e non se ne rende conto”.

Il confronto fra Alex Belli (che torna in Casa) e Marina La Rosa

Il ritorno di Alex Belli nella Casa di Cinecittà era super atteso e l’attore non ha deluso le aspettative, regalando colpi di scena e mosse da maestro. Di fronte ad un “caffè piccante” i due concorrenti del GF Vip si sono confrontati.

“Vedi Marina, io ti devo ringraziare – ha spiegato l’attore -, perché mi piaci tantissimo, sei la mia antagonista perfetta. Mi manchi, mi manchi tanto”. Poco dopo Alex Belli ha detto a Marina di non fidarsi di Guendalina Tavassi che sarebbe poco affidabile e non si starebbe comportando da vera amica. “Mi piacevi quando eri in una fase divertente – ha svelato Alex, trovandosi di fronte la gieffina -, ma ora non ti sopporta più nessuno. Fidati che nessuno ti sopporta più, neppure io”.

Marina però non ha ceduto alla provocazione di Alex Belli. “Io la amo – ha detto, parlando di Guendalina -, ha dei momenti di delirio folli, ma la adoro quando inizia con quei monologhi surreali”

Carmen Di Pietro incontra i figli

Fra i momenti più emozionanti della puntata l’incontro fra Carmen Di Pietro e i suoi figli. La showgirl ha infatti riabbracciato Alessandro e Carmelina che sono arrivati fuori dalla Casa per farle una sorpresa.

“Sono sbalordita, mi ero dimenticata le loro facce”, ha detto Carmen, abbracciandoli dopo essere stata vittima dell’ennesimo scherzo. Poi il commento di Alessandro che, dopo aver salutato la madre, ha voluto parlare del loro rapporto, difendendola dalle critiche ricevute dopo che nella scorsa puntata si era preoccupata, sentendolo al telefono, solo della ZTL.

“Molto spesso esce questo lato di mamma ironico, simpatico, estroverso, un vulcano di emozioni – ha raccontato -, però voglio dire una cosa perché magari è passato un messaggio sbagliato: mamma è tanto di più. Mamma ci dimostra tutti i giorni con i fatti che ci vuole bene”.

Poi il verdetto del televoto che ha portato fuori dalla Casa proprio Carmen Di Pietro. La showgirl è stata battuta al televoto da Valeria Marini. A leggere il verdetto Alex Belli, tornato nella Casa per salvare la sua amica.