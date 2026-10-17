GF Vip, Megan e Giacomo intimi. E Alex Belli è stufo di fare il “badante di Valeria Marini”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Nella Casa del Grande Fratello Vip qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte sentimentale. Dopo settimane di esitazioni, Megan Ria e Giacomo Gallani avrebbero trovato una nuova complicità, tanto da alimentare i sospetti degli altri concorrenti. A raccontare alcuni particolari del loro avvicinamento è stata Marina La Rosa, che si è lasciata sfuggire una confidenza ricevuta proprio dal modello. E mentre tra i più giovani nascono nuove intese, il veterano Alex Belli non nasconde la propria insofferenza per un’edizione che, a suo dire, gli starebbe offrendo poche occasioni per mettersi in gioco.

Megan e Giacomo molto vicini al Grande Fratello Vip

Tutto sarebbe accaduto nelle ore successive all’ultima puntata del reality, quella di venerdì 16 ottobre. Secondo quanto raccontato da Marina La Rosa a Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, tra Megan e Giacomo ci sarebbe stato un avvicinamento intimo nel cuore della notte.

La gieffina, già concorrente della prima edizione del reality show, ha preferito raccontare l’accaduto attraverso una serie di metafore, utilizzando persino una pinza da cucina per alludere a quanto le sarebbe stato confidato.

“Vedete questa pinza da cucina? Può avere una forma, una consistenza, se io la impugno così cosa ci vedi tu?”, ha domandato alle coinquiline. Un racconto volutamente enigmatico, che ha immediatamente acceso la curiosità delle altre concorrenti. Marina ha però chiarito un particolare importante: tra Megan e Giacomo non ci sarebbe stato alcun bacio.

“Ma davvero vi interessa di questa cosa? Perché io lo trovo così noioso”, ha commentato, provocando la risposta ironica di Guendalina Tavassi: “Sì, ci interessa, annoiaci anche a noi, vogliamo annoiarci”.

Le parole di Marina lasciano dunque spazio alle interpretazioni, senza chiarire fino a che punto si sia spinta la complicità tra i due. Una cosa certa, però, sembra emergere dal suo racconto: durante la notte sarebbe accaduto qualcosa che va oltre una semplice amicizia.

Il flirt tra Megan e Giacomo del GF Vip

Tra Megan Ria e Giacomo Gallani non sarebbe nato tutto improvvisamente. Già in precedenza i due avevano avuto una conversazione particolare, scegliendo di comunicare attraverso un linguaggio in codice per non farsi comprendere dagli altri concorrenti.

A raccontarlo è stato lo stesso Giacomo a Marina La Rosa, spiegando come Megan gli avesse lasciato intendere di aver cambiato idea sul loro rapporto. “Abbiamo usato un linguaggio in codice per non farci capire dagli altri”, ha detto il concorrente.

La metafora scelta era quella di una gelateria. Megan gli avrebbe chiesto se nella Casa ci fosse qualcuno con cui avrebbe voluto prendere un gelato. Giacomo avrebbe risposto affermativamente, precisando però di aver trovato la gelateria chiusa.

A quel punto, la ballerina gli avrebbe fatto capire che presto avrebbe potuto riaprire. Un messaggio interpretato da Giacomo come un segnale di interesse, soprattutto considerando che, soltanto due settimane prima, Megan gli aveva detto di non provare sentimenti nei suoi confronti.

“Lei mi piace, nonostante due settimane fa mi avesse detto di non provare nulla per me. Da allora ho cercato di prendere le distanze, ma in realtà continuavo a guardarla”, ha ammesso. Dunque, la situazione potrebbe essere cambiata.

Alex Belli contro gli autori del Grande Fratello Vip 2026

Se tra Megan e Giacomo sembra nascere qualcosa, c’è chi lamenta invece la mancanza di dinamiche capaci di movimentare il reality. È il caso di Alex Belli, protagonista indiscusso della sesta edizione grazie alla controversa chimica artistica con Soleil Sorge e al triangolo sentimentale con la moglie Delia Duran.

Questa volta, però, l’attore e fotografo fatica a ritagliarsi un ruolo centrale. Per questo si è sfogato prima con Andreas Muller e successivamente con Giacomo Gallani, esprimendo tutta la propria insoddisfazione.

“Sono entrato facendo un numero da circo, vestito da domatore di leoni e poi finisce così…che cosa vi invento, il Gioca Jouer? Vi canto i pezzi di Battisti con la chitarra? Mi metto a ballare?”, ha domandato provocatoriamente.

Belli sostiene di non trovare nella Casa interlocutori e situazioni adatti a costruire dinamiche interessanti. E non ha risparmiato una battuta sul ruolo che ritiene di aver assunto accanto a Valeria Marini.

“In questa edizione non ci sarà nemmeno la tenda, non ci saranno amori. Sono qui e il ruolo che mi hanno dato è quello di badante di Valeria Marini. Io vorrei fare cose, ma non ho materia”.

Il 43enne ha poi rincarato la dose: “Mi dispiace dirlo perché c’era una grandissima aspettativa, ma non c’è ciccia. Non ci sono nemmeno inciuci”.

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy

Un’eccezione, secondo Belli, è rappresentata da Marina La Rosa, con la quale ha costruito un rapporto di confidenza che alcuni coinquilini avrebbero giudicato poco spontaneo.

“Mi contestano per il fatto di essere carino con Marina La Rosa, ma adesso è l’unica persona con cui mi trovo bene. Lei è l’unica con cui posso fare ragionamenti di un certo tipo”, ha ribadito.