Ascolti tv del 16 ottobre, Antonella Clerici e Ilary Blasi a confronto

Ilary Blasi col GF Vip su Canale 5 ci riprova contro Antonella Clerici e il suo "The Voice Senior" su Rai1: tutti gli ascolti tv

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Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Ascolti tv del 16 ottobre, Antonella Clerici e Ilary Blasi a confronto
Ufficio Stampa Mediaset
Ilary Blasi al Grande Fratello Vip
Quanti spettatori ha fatto The Voice Senior? Come sono andati gli ascolti del GF Vip? Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota?

La serata televisiva di venerdì 16 ottobre ha visto nuovamente in competizione Antonella Clerici che su Rai 1 ha condotto la seconda puntata di The Voice Senior e Ilary Blasi che su Canale 5 è tornata con il Grande Fratello Vip.

La concorrenza per gli ascolti tv è spietata, quasi quanto quella che si consuma nell’access prime time tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna. Settimana scorsa, la sera del debutto della Clerici, era andata a male al GF Vip di Ilary.

Il resto del palinsesto della prima serata ha visto su Rai 2 la serie Estranei e su Rai 3 il film Force of Nature – Oltre l’inganno. Su Rete 4 è tornato Quarto Grado e su Italia 1 è andato in onda Hounds of War. La7 ha trasmesso Propaganda Live.

Ascolti del 16 ottobre: i dati della prima serata

La sfida degli ascolti del venerdì sera premia Antonella Clerici. Su Rai 1, la seconda puntata di The Voice Senior conquista 3.292.000 spettatori con il 24,1% di share, confermandosi il programma più seguito della prima serata. Su Canale 5, il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi si ferma invece a 1.900.000 spettatori, con uno share del 16,6%.

Tra le altre reti, Quarto Grado su Rete 4 raccoglie 1.003.000 spettatori e l’8,1% di share, mentre sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 919.000 spettatori con il 5,4%. Su Italia 1, il film Hounds of War interessa 785.000 spettatori (4,7%), poco sopra Propaganda Live su La7, che totalizza 779.000 spettatori e il 6,2%.

Su Rai 2, la serie Estranei intrattiene 695.000 spettatori, pari al 4,2% di share, mentre su Rai 3 il film Force of Nature – Oltre l’inganno si ferma a 432.000 spettatori (2,6%). Pechino Express – L’Estremo Oriente su Tv8, invece, raccoglie 277.000 spettatori e l’1,8% di share.

I dati Access Prime Time

Nell’access prime time, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si gioca sul filo dei numeri, con La Ruota della Fortuna che supera di poco Affari Tuoi. Il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5 raccoglie 4.399.000 spettatori con il 23,5% di share, mentre il game show di Stefano De Martino su Rai 1 totalizza 4.338.000 spettatori, pari al 23,2%.

Su Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna raggiunge intanto 3.559.000 spettatori con il 19,7% di share. Su Rai 1, Cinque Minuti interessa 3.548.000 spettatori (19,9%).

Tra gli altri programmi, su La7 Otto e Mezzo conquista 1.555.000 spettatori con l’8,3% di share, mentre su Rai 3 Un Posto al Sole appassiona 1.262.000 spettatori (6,7%), preceduto da Il Cavallo e la Torre, che registra 1.091.000 spettatori e il 6,1%. Su Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.045.000 spettatori (5,6%).

Su Rete 4, Realpolitik raggiunge 848.000 spettatori con il 4,7% nella prima parte e 607.000 spettatori con il 3,2% nella seconda. Sul Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 658.000 spettatori (3,6%), mentre su Rai 2 TG2 Post registra 473.000 spettatori con il 2,5%. Chiude Foodish su Tv8, con 447.000 spettatori e il 2,4% di share.

Preserale, gli ascolti 

Nel preserale, Reazione a Catena si conferma leader su Rai 1. Il quiz condotto da Pino Insegno coinvolge 3.940.000 spettatori con il 25,6% di share, mentre l’appuntamento con L’Intesa Vincente raggiunge 2.733.000 spettatori, pari al 23%.

Su Canale 5, Caduta Libera si ferma a 2.186.000 spettatori con il 15,9% di share, preceduto da Inizia la Sfida, che intrattiene 1.486.000 spettatori (14,4%).

Su Rai 3, i TGR tengono informati 2.284.000 spettatori, con il 14,6% di share. A seguire, Blob raccoglie 936.000 spettatori (5,5%), mentre Fin Che la Barca Va registra 828.000 spettatori, pari al 4,7%. Su Rete 4, La Promessa intrattiene 1.039.000 spettatori con il 6,1%, dopo 10 Minuti, che raggiunge 937.000 spettatori (6,3%).

Su Rai 2, Blue Bloods ottiene il 4,5% di share in entrambi gli episodi, con 619.000 spettatori nel primo e 754.000 nel secondo.

TGSport Sera registra 408.000 spettatori (4%). Su Italia 1, C.S.I. – Scena del Crimine totalizza 472.000 spettatori (2,8%), mentre Studio Aperto Mag raggiunge 425.000 spettatori (3,2%), preceduto da Grande Fratello Vip, che interessa 378.000 spettatori (3,3%).

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