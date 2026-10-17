Ascolti tv del 16 ottobre, Antonella Clerici e Ilary Blasi a confronto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

La serata televisiva di venerdì 16 ottobre ha visto nuovamente in competizione Antonella Clerici che su Rai 1 ha condotto la seconda puntata di The Voice Senior e Ilary Blasi che su Canale 5 è tornata con il Grande Fratello Vip.

La concorrenza per gli ascolti tv è spietata, quasi quanto quella che si consuma nell’access prime time tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna. Settimana scorsa, la sera del debutto della Clerici, era andata a male al GF Vip di Ilary.

Il resto del palinsesto della prima serata ha visto su Rai 2 la serie Estranei e su Rai 3 il film Force of Nature – Oltre l’inganno. Su Rete 4 è tornato Quarto Grado e su Italia 1 è andato in onda Hounds of War. La7 ha trasmesso Propaganda Live.

Ascolti del 16 ottobre: i dati della prima serata

La sfida degli ascolti del venerdì sera premia Antonella Clerici. Su Rai 1, la seconda puntata di The Voice Senior conquista 3.292.000 spettatori con il 24,1% di share, confermandosi il programma più seguito della prima serata. Su Canale 5, il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi si ferma invece a 1.900.000 spettatori, con uno share del 16,6%.

Tra le altre reti, Quarto Grado su Rete 4 raccoglie 1.003.000 spettatori e l’8,1% di share, mentre sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 919.000 spettatori con il 5,4%. Su Italia 1, il film Hounds of War interessa 785.000 spettatori (4,7%), poco sopra Propaganda Live su La7, che totalizza 779.000 spettatori e il 6,2%.

Su Rai 2, la serie Estranei intrattiene 695.000 spettatori, pari al 4,2% di share, mentre su Rai 3 il film Force of Nature – Oltre l’inganno si ferma a 432.000 spettatori (2,6%). Pechino Express – L’Estremo Oriente su Tv8, invece, raccoglie 277.000 spettatori e l’1,8% di share.

I dati Access Prime Time

Nell’access prime time, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si gioca sul filo dei numeri, con La Ruota della Fortuna che supera di poco Affari Tuoi. Il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5 raccoglie 4.399.000 spettatori con il 23,5% di share, mentre il game show di Stefano De Martino su Rai 1 totalizza 4.338.000 spettatori, pari al 23,2%.

Su Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna raggiunge intanto 3.559.000 spettatori con il 19,7% di share. Su Rai 1, Cinque Minuti interessa 3.548.000 spettatori (19,9%).

Tra gli altri programmi, su La7 Otto e Mezzo conquista 1.555.000 spettatori con l’8,3% di share, mentre su Rai 3 Un Posto al Sole appassiona 1.262.000 spettatori (6,7%), preceduto da Il Cavallo e la Torre, che registra 1.091.000 spettatori e il 6,1%. Su Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.045.000 spettatori (5,6%).

Su Rete 4, Realpolitik raggiunge 848.000 spettatori con il 4,7% nella prima parte e 607.000 spettatori con il 3,2% nella seconda. Sul Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 658.000 spettatori (3,6%), mentre su Rai 2 TG2 Post registra 473.000 spettatori con il 2,5%. Chiude Foodish su Tv8, con 447.000 spettatori e il 2,4% di share.

Preserale, gli ascolti

Nel preserale, Reazione a Catena si conferma leader su Rai 1. Il quiz condotto da Pino Insegno coinvolge 3.940.000 spettatori con il 25,6% di share, mentre l’appuntamento con L’Intesa Vincente raggiunge 2.733.000 spettatori, pari al 23%.

Su Canale 5, Caduta Libera si ferma a 2.186.000 spettatori con il 15,9% di share, preceduto da Inizia la Sfida, che intrattiene 1.486.000 spettatori (14,4%).

Su Rai 3, i TGR tengono informati 2.284.000 spettatori, con il 14,6% di share. A seguire, Blob raccoglie 936.000 spettatori (5,5%), mentre Fin Che la Barca Va registra 828.000 spettatori, pari al 4,7%. Su Rete 4, La Promessa intrattiene 1.039.000 spettatori con il 6,1%, dopo 10 Minuti, che raggiunge 937.000 spettatori (6,3%).

Su Rai 2, Blue Bloods ottiene il 4,5% di share in entrambi gli episodi, con 619.000 spettatori nel primo e 754.000 nel secondo.

TGSport Sera registra 408.000 spettatori (4%). Su Italia 1, C.S.I. – Scena del Crimine totalizza 472.000 spettatori (2,8%), mentre Studio Aperto Mag raggiunge 425.000 spettatori (3,2%), preceduto da Grande Fratello Vip, che interessa 378.000 spettatori (3,3%).